Invitat la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, Victor Ponta a primit o întrebare din partea jurnalistei Cătălina Porumbel:

„Domnule Ponta, când ați vorbit ultima oară cu Sebastian Ghiță? Există informații în presa tabloidă că ați fi făcut o vacanță împreună la Mykonos, în Grecia“, a întrebat Cătălina Porumbel.

„Nu, nu am fost în viața mea la Mykonos, am înțeles că e un loc foarte frumos. Nu am fost niciodată, sper să merg cu soția și cu copiii. Nu m-am mai văzut cu domnul Ghiță în vacanță de când a plecat din țară“, a precizat Victor Ponta.

VEZI ȘI - Ponta, despre revenirea în PSD