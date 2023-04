PMP nu se aliază cu AUR pentru alegerile din 2024. Eugen Tomac, răspuns categoric: Nimeni nu se va alia cu partide care au interzis peste tot

"Alegerile prezidenţiale cu alegerile parlamentare pot fi organizate simultan. Au mai avut loc de câteva ori. Într-un asemenea context, când avem o majoritate care doreşte să îşi conserve puterea şi după alegerile de anul viitor, partidele, cum e PMP, dar şi alte partide de dreapta, sunt obligate să gândească raţional şi să ia decizii politice curajoase pentru a oferi o alternativă României.

Dacă discutăm despre opoziţie la ora actuală, nu putem spune că cei care fac zgomot şi care nu sunt în stare să vină cu 2-3 soluţii serioase, pot reprezenta opoziţie. Deci noi excludem opţiunea asta, nimeni nu se va alia cu partide care au interzis peste tot", a punctat Eugen Tomac la DC NEWS TV.

"Deci ce ne spuneţi, în termeni diplomatici, este că nu veţi face niciodată o alianţă cu AUR", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Exclus. Cu partide care sunt considerate extremiste şi antisemite nu poţi sta la masă astăzi", a subliniat Eugen Tomac.

"Sunt cu totul de acord, dar sunteţi sigur că AUR este un astfel de partid?", a mai întrebat Chirieac.

"Cel puţin prin modul în care se manifestă până acum se încadrează în această logică. Şi nu o spun doar eu, o spune orice diplomat cu care discutaţi!", a mai arătat preşedintele PMP.

"Aşa este, orice diplomat occidental staţionat la Bucureşti va spune asta. Deci e problema AUR să schimbe imaginea şi percepţia, dacă vor să o facă!", a mai spus şi analistul Bogdan Chirieac.

"Nu o să facă, pentru că acolo lucrurile sunt foarte limpezi, asta e convingerea mea. Dar eu cred că România are încă oameni de dreapta destul de bine pregătiţi şi cu energie pozitivă, care să dea naştere unei alianţe de dreapta care să ofere o alternativă credibilă. (n.r întrebat despre o alianţă USR-PMP-Forţa Dreptei) Cred că este loc de o asemenea construcţie. Noi în partid am avut o asemenea dezbatere şi am decis că vom participa la orice negociere şi orice discuţie pe un asemenea proiect. În mod sigur cu USR şi, evident, cu partidul domnului Orban", a concluzionat Eugen Tomac.

