Pitești: Spitalul Județean de Urgență are un nou director medical

Potrivit Ziarulargesul.ro, dr. Gabriel Copciag își încheie mandatul de director medical al Spitalului Județean de Urgență Pitești pe 22 februarie, lăsându-i locul medicului Ștefan Costin. La finalul misiunii sale, dr. Copciag le transmite argeșenilor un mesaj.

,,A fost cel mai greu an al sistemului de sănătate românesc, un an în care toate resursele ne-au fost puse la încercare: cele umane, materiale și mai ales resursele emoționale. (...) Deși nimeni nu ne poate pregăti pentru o pandemie, am fost nevoiți să ne luptăm cu ea, chiar și atunci când dotările erau la limită, paturile insuficiente, iar numărul de cazuri creștea exponențial. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Împreună cu echipa din care am făcut parte, am recreat circuite, s-au comasat secții, am optimizat capacitatea de spitalizare, am suplimentat locurile în ATI și am pus în funcțiune unitatea mobilă de terapie intensivă primită prin CNSU”, a transmis dr. Copciag.