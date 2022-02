Pericolul din hot dog, pateu, supa la plic și conservele de ton. ATENȚIE la ce mâncați! Un singur hot dog depășește cu 200% cantitatea de sare recomandată pe zi

Ficatul de porc se regăseşte într-o proporţie cuprinsă între 15% şi 45%, asta înseamnă că nici jumătate din produsele din această gamă au în compoziţie carne, restul fiind reprezentat de agenţi de îngroşare şi conservanţi. Este concluzia la care au ajuns specialiştii după ce au fost analizate 40 dintre produsele care se regăsesc pe piaţa din România în acest moment. Potrivit studiului realizat de InfoCons, pateul de porc conţine în proporţie de 77,5% slănină, iar peste 37,5% dintre produse au în compoziţie şorici. Tot în urma studiului s-a descoperit că pateul de porc are în compoziţie între 1 şi 6 E-uri, cel mai des utilizat aditiv este nitritul de sodiu, carmin şi caragenan.

Un hot dog fără muştar şi ketchup, vă rog!

Un alt aliment pe care îl consumă milioane de români şi care poate fi un real pericol pentru sănătatea noastră este hot-dog-ul, deşi la prima vedere poate părea o gustare de seară săţioasă sau un prânz decent. Conţine, de regulă, doar patru ingrediente principale: pâine, crenvurşti, ketchup şi muştar. În realitate, însă, conţine 27 de aditivi alimentari. Ba mai mult, cu un singur hot dog depăşim cantitatea de sare recomandată pe zi cu până la 200% pentru că acesta conţine aproximativ 15 grame de sare. Şi cantitatea de zaharuri este îngrijorătoare. Un hot dog conţine peste 32gr de zaharuri, cea mai mare parte provenind din muştar şi ketchup.

Supa la plic - "bombă chimică"

E ieftină, e rapidă, te satură şi are gust bun. Ce se cunoaşte mai puţin este că supa instant conţine până la 10 E-uri şi are în compoziţie cu 156% mai multă sare decât doza zilnică recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. ”O porție de supă la plic nu conține altceva decât carbohidrați și sare”, a zis Abbey Sharp, o dieteticiană din New York și autoare a cărții Mindful Glow Cookbook. Sharp mai crede că tăiețeii nu au fibre sau proteine, două dintre principalele componente care te fac să te simți sătul după ce ai mâncat. ”Deci nu țin de foame prea mult și nici nu contribuie cu nimic semnificativ cum ar fi vitamine sau antioxidanți.” conform acesteia.

Pericolul din conservele de ton

Mare atenţie, un pericol imens atunci când vine vorba de conserve îl reprezintă conservele de ton. Astfel, femeile gravide, bătrânii cu boli cronice și copiii ar trebui să evite consumul de ton în conservă din cauza conținutului mare de metale grele (plumb, cadmiu și mercur).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News