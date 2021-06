Percheziții în trei județe. Înșelăciune de peste 600.000 lei, în dauna unor firme de asigurări

Joi, 3 iunie, se desfășoară 17 percheziții în trei județe ale țării, la persoane bănuite de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Poliţiştii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează 17 percheziţii la persoane bănuite de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acestea ar fi indus în eroare mai multe societăți de asigurare, pentru a obține despăgubiri, anunță IGPR într-un comunicat de presă.

La data de 3 iunie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, efectuează 17 percheziţii, dintre care 13 în județul Alba, 2 în județul Bihor și 2 în județul Suceava, la domiciliile unor persoane bănuite de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ar fi declarat date false privind circumstanțele producerii unor accidente rutiere

'Din cercetări a rezultat că, în perioada 2013 - 2020, cele 17 persoane vizate de anchetă ar fi indus în eroare mai multe societăți de asigurare, după ce ar fi declarat date false privind circumstanțele producerii unor accidente rutiere, în scopul obținerii de despăgubiri.

Pentru deschiderea dosarelor de daune, aceștia ar fi prezentat documente falsificate.', precizează IGPR.

Prejudiciul cauzat în acest mod a fost estimat la 610.100 de lei.

La percheziţii participă și polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, criminalistică și acțiuni speciale din Alba, precum și polițiști din Bihor și Suceava.

23 de percheziții au avut loc în Vaslui, pe 1 iunie

Pe 1 iunie 2021, peste 80 de polițiști și 60 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Vaslui. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Față de 20 de persoane a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acestea fiind ulterior prezentate în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Persoanele reținute (16 bărbați și 4 femei) au vârste cuprinse între 18 și 52 de ani, iar 18 dintre acestea domiciliază în municipiul Bârlad și 2 domiciliază în comunele Perieni și Puiești din județul Vaslui.

Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2020 – ianuarie 2021, persoanele în cauză ar fi întocmit documente fictive, pe care le-ar fi folosit, ulterior, pentru obținerea sumelor de bani acordate de la bugetul de stat, cu titlul de indemnizație de sprijin pentru persoane care au obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe, și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea în context pandemic.

Prejudiciul cauzat părții vătămate (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui) este de peste 200.000 de lei, arăta IGPR pe 1 iunie.