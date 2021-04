Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de fals şi înşelăciune cu măşti

"În fapt, in luna septembrie a anului 2020 au fost înregistrate 2 dosare penale privind săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune, prin folosirea de ordine de plată falsificate, cu prilejul achiziţionării a 660.000 măşti de unica folosinţă, in valoare de peste 320.000 lei, respectiv 330.000 măşti de unica folosinţă, in valoare de aproximativ 160.000 lei.



Din datele existente a rezultat presupunerea rezonabilă că mai multe persoane s-ar fi folosit de societăţi comerciale administrate in drept de persoane de o condiţie financiară modestă - firme fantomă - in numele cărora ar fi acţionat fiind înregistrate 9 infracţiuni distincte de înşelăciune



Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate este de peste 1.500.000 lei. Audierile se vor desfăşura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6", transmite Poliţia Capitalei.