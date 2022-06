Pentru a pierde în greutate, micul dejun trebuie făcut după ora 11 dimineața. Vezi explicația experților în domeniu

De data aceasta formula magică este să luați micul dejun începând cu ora 11 și a fost creată de expertul în nutriție Tim Spector, profesor de epidemiologie genetică la King's College din Londra. El sugerează să așteptați câteva ore după trezire înainte de a mânca.

”Dacă iei un mic dejun mai târziu, vei beneficia”, a spus Spector publicului de la Festivalul Științei de la Cheltenham, continuând: ”Cred că trebuie să regândim toate lucrurile despre care ni s-a spus că sunt nesănătoase, pentru că există atât de multe noi descoperiri științifice”.

Soluția formulată de Spector este amânarea primei mese a zilei

”Există o schimbare simplă care poate fi făcută prin schimbarea micul dejun de la 8 la 11 dimineața, care este de fapt mai eficientă decât dietele de post mai la modă”, a spus epidemiologul pentru The Telegraph citat de Agrifood.

În ultimele săptămâni în Marea Britanie s-a vorbit despre o altă variantă a postului intermitent care sugerează oprirea alimentației în jurul orei 15. Practic după ora 15 este recomandat să nu mai mânânci nimic. Rezultatul prezentat de savanți s-a lăudat cu o pierdere de trei kilograme în plus în decurs de cinci săptămâni.

Cu toate acestea, stilul de viață contemporan face această dietă deosebit de dificilă, dacă nu imposibilă, având în vedere orele lungi de lucru și obiceiurile care fac ca ultima masă să fie luată seara târziu.

Din această conștientizare se naște ”compromisul” elaborat de profesorul Spector, într-o formulă care întârzie micul dejun transformându-l într-un fel de brunch mai degrabă decât în ​​consumul unei mese la primele lumini ale zorilor.

”Funcționează pentru că microbii din intestinul nostru au un ritm circadian ca și noi și au nevoie de o perioadă de odihnă. Acest regim ar putea ajuta oamenii să slăbească între 4 și 11 kilograme în câteva luni, datorită eficienței mai mari a microbilor în arderea alimentelor. Potrivit expertului, chiar și persoanele care se trezesc în mod obișnuit înfometate sau se tem micul dejun târziu se vor adapta probabil rapid la o nouă rutină.

Spector este co-creatorul unei aplicații numită Zoe, folosită pentru a monitoriza Covid în comunitate, care în același timp inspectează și bacteriile intestinale ale unei persoane pentru a afla ce alimente și diete ar putea funcționa cel mai bine.

Savantul a explorat aceste aspecte ale dietelor diferențiate în cartea sa ”Spoon-Fed: Why Almost Everything We Have Been Told About Food is Wrong”, observând cum unii oameni se îngrașă mai mult dacă iau micul dejun devreme de dimineață.

”Știm din studiile noastre că fiecare dintre noi este diferit și că unii oameni răspund diferit la micul dejun bogat în carbohidrați sau grăsimi, așa că este important să înțelegem și asta”, a concluzionat medicul.

