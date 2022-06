Real Madrid oficializează alt transfer colosal. Peste 100 de milioane de euro pentru Aurelien Tchouameni

Los Blancos au ratat la începutul verii semnarea contractului cu Kylian Mbappe şi şi-au îndreptat rapid atenţia către Tchouameni, care a mai fost dorit de Chelsea, Liverpool şi Paris Saint-Germain.

Conform 90min.com, au fost convenite condiţii personale cu toate cele patru părţi, dar Tchouameni a întrerupt ulterior discuţiile cu ultimele trei, după ce a decis că vrea să se alăture Realului în această vară, iar negocierile dintre cele două cluburi au continuat.

Acum, surse apropiate, citate de 90min.com, au confirmat că s-a ajuns la un acord pentru a semna cu Tchouameni, Real fiind de acord să plătească o sumă iniţială de 80 de milioane de euro, plus încă 20 de milioane de euro în plus sub formă de bonificaţii.

Jucătorul de 22 de ani s-a impus ca un mijlocaş de elită în sezonul trecut la Monaco, cu 50 de apariţii în toate competiţiile, cu cinci goluri şi trei pase de gol, iar acum este un obişnuit în loturile Franţei lui Didier Deschamps.

Tchouameni a jucat majoritatea minutelor sale ca mijlocaş defensiv, acţionând fie solitar, fie alături de Youssouf Fofana, dar se simte bine şi într-un rol ceva mai avansat.

El va deveni a doua achiziţie a Realului în această vară, după Antonio Rudiger, care a acceptat să se alăture clubului pe bază de transfer gratuit după ce a lăsat să îi expire contractul cu Chelsea.

Paris Saint-Germain are cu ce se mândri. Mbappe (23 de ani), care şi-a prelungit contractul cu PSG, este considerat cel mai bun jucător din lume.

Jucătorul Kylian Mbappe (PSG) ocupă primul loc în clasamentul Observatorului fotbalului CIES. Valoarea estimată a lui Mpabbe este la 176,18 milioane lire (205,6 milioane euro).

Tânărul are contract cu echipa până în iunie 2025. Vinícius Júnior (Real Madrid) ocupă locul doi, cu o valoare de 158.79 milioane lire (circa 183 milioane euro). Locul trei îi revine lui Erling Haaland (Man City), cotat la 130,77 milioane lire (152,6 milioane euro).

Apoi, Pedri González (Barcelona) ocupă locul patru, cu 135,1 milioane de euro, urmat de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), pe cinci, cu o valoarea de 133,7 milioane euro.

Clasamentul continuă cu următorii fotbalişti: Phil Foden (Manchester City), cu 124 milioane euro, Frenkie de Jong (FC Barcelona), cu 112,5 milioane euro, Luis Diaz (Liverpool), cu o valoare 110 milioane euro, Ruben Dias (Manchester City), cotat la 109,6 şi Ferran Torres (FC Barcelona) – 109,5, scrie Mediafax.

Președintele Franței a recunoscut că a discutat cu Kylian Mbappe să rămână la PSG.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, într-un interviu acordat presei regionale din ţara sa, că a discutat cu starul Kylian Mbappe înainte ca acesta să-şi prelungească contractul cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, informează L'Equipe, potrivit Agerpres.

Cu ocazia unei conferinţe de presă în care a prezentat motivele deciziei sale de a rămâne la PSG, în loc să dea curs ofertei campioanei Spaniei, Real Madrid, Mbappe a precizat că a primit "sfaturi bune" din partea preşedintelui Franţei, care a dorit ca el să "rămână" pe Parc des Princes. Lucru confirmat sâmbătă chiar de către Emmanuel Macron, care a recunoscut că "a avut o discuţie cu Mbappe" înainte ca acesta să aleagă să-şi prelungească înţelegerea cu PSG până în 2025.

"Vreau să vă asigur că nu intervin în niciun transfer", a ţinut să sublinieze însă preşedintele Franţei. "Sunt la fel ca orice alt cetăţean când vine vorba de fotbal, cu dorinţa de a vedea un joc frumos şi de a susţine o echipă", a spus Macron, suporter declarat al formaţiei Olympique Marseille.



"Am avut o discuţie cu Kylian Mbappe înainte, pur şi simplu pentru a-l sfătui să rămână în Franţa. Atunci când este solicitat în mod informal şi amical, este rolul unui preşedinte să îşi apere ţara", a conchis Emmanuel Macron.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News