Panică într-un centru comercial din Paris după ce un bărbat s-a sinucis - Video

Poliţia le-a cerut trecătorilor să evite zona La Defense în urma incidentului. Potrivit postului BFM TV, incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază în centrul comercial 'Westfiled - Les 4 Temps'. 'Serviciile poliţiei sunt la locul incidentului şi securizează zona, a scris pe Twitter, în jurul orei locale 17:30, prefectura poliţiei de Paris, care a recomandat evitarea sectorului La Defense.

BREAKING: Mass panic at Westfield Les 4 Temps shopping mall in Paris after ‘shots’ heard.



