Ozzy Osbourne, în concert pe RADIO DC NEWS: "Live & Loud" 1993. Seria ”Midnight Live Concerts” continuă

În această sâmbătă, de la ora 23.59, sunteți invitați pe RADIO DC NEWS la un concert marca Ozzy Osbourne: "Live & Loud" 1993.

Lansat pe 28 iunie 1993, albumul live ”Live & Loud” urma să fie ultimul album al lui Osbourne, înainte de a se retrage.

În 1994, Osbourne a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare metal pentru versiunea live a melodiei ”I Don’t Want to Change the World ”, care este inclusă în acest album.

Seria de concerte ”Midnight Live Concerts” continuă și duminică, 4 Septembrie, de la ora 23.59, cu un adevărat maraton Bruce Springsteen & The E Street Band - "Live 1975-85".

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Ozzy Osbourne

John Michael " Ozzy " Osbourne (născut la 3 decembrie 1948) este un cântăreț de origine engleză. A devenit cunoscut în anii 1970 ca solist al trupei de heavy metal Black Sabbath, perioadă în care a adoptat porecla „Prince of Darkness”.

Nevoit să părăsească Black Sabbath în 1979 din cauza problemelor cu alcoolul și drogurile, Osbourne a continuat să aibă o carieră solo de succes, lansând 12 albume de studio. Ulterior, Ozzy s-a reunit cu Black Sabbath de mai multe ori, înregistrând împreună și un albu, în 1997.

Vânzările totale de albume ale lui Osbourne, atât din perioada Black Sabbath, cât și din anii în care a cântat singur, depășesc 100 de milioane de copii.

Ozzy a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Black Sabbath și în UK Music Hall of Fame ca artist solo și ca membru al trupei. De asemenea, Osbourne are o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Cu o carieră care acoperă jumătate de secol, Ozzy Osbourne a fost de multe ori subiectul controverselor.

La începutul anilor 2000, Osbourne a devenit un star de televiziune, apărând în reality show-ul MTV ”The Osbournes”, alături de soția și managerul său Sharon și doi dintre cei trei copii ai lor, Kelly și Jack.

Printre artiștii care i-au influențat cariera muzicală se numără Beatles, John Lennon sau David Bowie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News