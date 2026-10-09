Orașul bogaților, sufocat de fum toxic: Singapore a ajuns cel mai poluat din lume, înaintea Marelui Premiu de Formula 1

Formula 1 - Foto ilustrativ Pexels

Singapore, unul dintre cele mai bogate orașe ale lumii, a ajuns în topul clasamentului celor mai poluate orașe de pe planetă, fiind acoperit de un nor dens de smog toxic provocat de incendiile din Indonezia vecină. Poluarea afectează viața cotidiană din orașul - stat chiar înaintea unui weekend plin de evenimente importante, printre care spectaculoasa cursă de noapte de Formula 1.

Calitatea aerului din Singapora se afla în categoria „foarte nesănătos”, având un indice al calității aerului (AQI) de 216, vineri, la mijlocul dimineții, conform monitorului elvețian al calității aerului IQAir, scrie CNN.

Singapore, pe primul loc în topul celor mai poluate orașe de pe mapamond, în această săptămână

Centrul financiar s-a aflat în fruntea clasamentului celor mai poluate orașe făcut de IQAir în această săptămână. Mai mult, ocupa în continuare primul loc vineri dimineață. Kuala Lumpur, sufocat la rândul său puternic de incendiile din Indonezia, se situează pe locul al doilea.

Orizontul orașului Singapore, inclusiv complexul Marina Bay Sands și alți zgârie-nori, cu greu mai putea fi zărit, din cauza poluării.

Singapore, oraș - stat, este un important centru financiar asiatic, cu o populație de 6,21 milioane de locuitori, cu un produs intern brut anual de peste 650 de miliarde de dolari. Însă și Malaysia vecină este nevoită să suporte aproape în fiecare an efectele smogului.

Incendiile din Indonezia sunt un fenomen care se întâmplă an de an în timpul sezonului secetos, când suprafețe întinse de turbării sunt defrișate și desecate, cu scopul de a face loc plantațiilor comerciale, inclusiv celor destinate producției de ulei de palmier, un ingredient folosit într-o gamă largă de produse, de la tăiței până la pastă de dinți.

Fenomenul Super El Nino, una din cauzele incendiilor neobișnuit de intense



Însă, în anul 2026, proximitatea unui fenomen El Nino despre care se estimează că va fi unul extrem este o versiune amplificată a tiparului climatic natural care cauzează, de regulă, condiții extrem de secetoase în regiune. Astfel, s-a creat premisele unor incendii neobișnuit de intense.

Într-o actualizare postată, joi, pe site-ul său, Agenția Națională de Mediu din Singapore a anunțat că „s-a observat deplasarea spre Singapore a unor coloane de fum de intensitate moderată până la densă, provenite din sudul și centrul Sumatrei și din Kalimantanul de Vest”, regiuni din Indonezia.

„În condițiile vânturilor predominante din sud-est sau din sud, ceața de fum ar putea continua să se deplaseze spre Singapore”, a menționat instituția.

Evenimentele desfășurate cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore ar putea fi afectate



Evenimentele de divertisment organizate în aer liber cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore ar putea fi afectate, dar nu și cursa propriu-zisă, a precizat joi Federația Internațională de Automobilism (FIA), organismul ce guvernează sportul cu motor, potrivit Reuters.

Vineri, organizatorul cursei, Singapore GP, a afirmat pentru CNN că „în prezent, nu există planuri de modificare a activităților noastre de divertisment” din cadrul evenimentului.

Problema cu calitatea aerului în 2015 și 2019 la GP Singapore

Nu este pentru prima dată când cursa de noapte din Singapore Grand - Prix se confruntă cu probleme despre calitatea aerului.

Cursele s-au desfășurat în 2015 și 2019 într-o ceață densă de fum, dar cursele au avut loc potrivit programului.

Cu toate acestea, Consiliul pentru Turism din Singapore a declarat vineri pentru CNN: „Există planuri de acțiune stabilite în funcție de intensitatea fenomenului de poluare cu fum.”

Piloții de Formula 1 nu par însă prea îngrijorați

Valtteri Bottas, pilot al echipei Cadillac, care a parcurs cu bicicleta peste 400 de kilometri din Malaysia până în Singapore în această săptămână, a zis pentru Reuters: „Nu mi se pare că situația este încă atât de extremă. Adică, nu este grozavă, dar nu cred că sunt prea multe lucruri pe care le poți face.”

Lewis Hamilton, pilotul Ferrari, a spus, pentru sursa citată, că are „probleme mult mai importante asupra cărora să se concentreze”.

De asemenea, Malaysia vecină a fost afectată puternic de smog. Astfel, Ministerul Educației a dispus închiderea școlilor din mai multe țări în această săptămână.