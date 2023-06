Oliver Stone, la Transilvania Film Festival. Filmul său, ”Nuclear now”, demontează miturile care au dus la încălzirea globală

Cu un acces fără precedent la industria nucleară din Franța, Rusia și Statele Unite ale Americii, legendarul regizor Oliver Stone analizează posibilitatea depășirii crizei și perspectiva unui viitor mai sustenabil prin puterea energiei nucleare - o opțiune care poate deveni, mai devreme decat credeam, o modalitate vitală de a ne asigura supraviețuirea.

Pe măsură ce combustibilii fosili continuă să încălzească planeta, lumea este forțată în cele din urmă să combată influența și tacticile marilor companii petroliere care au îmbogățit un grup mic de corporații și indivizi timp de generații întregi. Atomii de uraniu din scoarța terestră dețin o energie incredibil de concentrată - știința a deblocat această energie la mijlocul secolului al XX-lea, mai întâi pentru bombe atomice și apoi pentru a alimenta submarine, iar Statele Unite ale Americii au condus efortul de a genera electricitate din această nouă sursă. Cu toate acestea, la mijlocul secolului al XX-lea, când societățile au început tranziția către energia nucleară și îndepărtarea de combustibilii fosili, a început o campanie de comunicare pe termen lung pentru a speria publicul, finanțată parțial de companiile din industria cărbunelui și petrolului. Această campanie a generat teamă cu privire la radiațiile inofensive de nivel scăzut rezultate in urma operarii centralelor nucleare și a creat confuzie între armele nucleare și energia nucleară.

„Schimbările climatice ne-au forțat să privim din alta perspectiva asupra modurilor în care generăm energie, la nivelul comunității globale. Considerată mult timp ca periculoasă în cultura populară, energia nucleară este de fapt de sute de ori mai sigură decât combustibilii fosili, iar accidentele sunt extrem de rare. Deci, cum putem scoate miliarde de oameni din sărăcie în timp ce reducem rapid gazele cu efect de seră, precum dioxidul de carbon și metanul și, în multe țări, cărbunele? O soluție clară este să includem energia nucleară în mixul de energie verde, deoarece inginerii proiecteaza noi proiecte de reactoare nucleare mici, care pot fi produse în masă la costuri reduse. Trebuie să facem schimbarea - și sa o facem cat mai rapid. În mintea mea, aceasta este cea mai importantă poveste a timpurilor noastre -- tranzitia omenirii de la sărăcie la prosperitate și capacitatea științei de a satisface cererea de energie electrică din ce în ce mai mare a lumii moderne” susține Oliver Stone.

Oliver Stone, scenarist și regizor de referință

Un nume de referință în industrie de aproape 40 de ani, Oliver Stone este regizor, scenarist, producător și autor bestseller. Stone a câștigat primul său premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru „Midnight Express” (1978) și a câștigat al doilea și al treilea Oscar pentru cel mai bun regizor pentru „Plutonul” (1986) și, respectiv, „Născut pe 4 iulie” (1989). Alte proiecte notabile includ „Wall Street (1987), „JFK” (1991), „Nixon” (1995), „W.” (2008), „Brutele” (2012) și „Snowden” din 2016, împreună cu scenariul filmului „Scarface” din 1983 al lui Brian De Palma, care a devenit unul dintre cele mai legendare filme din istorie.

Un savant anti-război a colaborat la scenariul ”Nuclear Now”

Profesorul Joshua S. Goldstein este un savant premiat în relații internaționale, care a scris și a vorbit pe scară largă despre război și societate, inclusiv despre efectele războiului asupra genului, economiei și traumei psihologice, precum și asupra păcii și diplomației. Cartea lui War and Gender a câștigat premiul „Cartea Deceniului” al Asociației de Studii Internaționale. Goldstein este coautor (împreună cu Jon C. Pevehouse) al manualului de Relații Internaționale folosit pe scară largă. Noua lui carte, A Bright Future (cu Staffan Qvist) abordeaza răspunsurile internaționale la schimbările climatice, în special succesul Suediei în decarbonizarea rapidă folosind energia nucleară.

Cartea lui Goldstein Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide (2011) a primit titlul de „Cartea anului” din partea Conflict Research Society în 2013. Cartea lui Goldstein The Wounds Within (2015), în colaborare cu un psihoterapeut, analizează veteranii și sindromul post-traumatic. Cărțile anterioare includ The Real Price of War (2004), Three-Way Street: Strategic Reciprocity in World Politics (1990; cu John R. Freeman) și Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age (1988).

Goldstein a publicat articole în Foreign Affairs, Foreign Policy, American Political Science Review, Journal of Conflict Resolution, și International Studies Quarterly, printre altele, și articole Op Ed în The New York Times, Washington Post și în alte publicații. Goldstein a câștigat, printre altele, un grant individual pentru cercetare și scriere oferit de Fundația MacArthur, Premiul Karl Deutsch al Asociației de Studii Internaționale pentru cercetare și Premiul Victoria Schuck al Asociației Americane de Științe Politice, printre altele, și este inclus în lista Who's Who in America.

