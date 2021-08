Octav Bjoza (AFDPR) trece prin momente grele. Oana Stănciulescu: Are nevoie de toate rugăciunile noastre

Potrivit Oanei Stănciulescu, Octav Bjoza, președintele Asociației foştilor deţinuţi politici din România, trece prin momente grele. Aceasta a transmis un mesaj pe pagina de Facebook:

„Domnul Bjoza, președintele AFDPR, are în acest moment nevoie de toate rugăciunile noastre. A avut o viață grea, plină de încercări, dar cu toate astea nu s-a plâns niciodată, ci a luptat. Asta știe dânsul să facă cel mai bine, să se lupte, pentru dreptate si adevăr. Pentru aceste principii a fost aruncat în temnițele comuniste, însă a reușit să supraviețuiască. Așa cum va supraviețui și acum! cred că i-ar plăcea să știe că prietenii lui sunt alături de el!“, a scris Oana Stănciulescu pe Facebook.

Octav Bjoza, reacție după demiterea acestuia de către Florin Cîțu

Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), a declarat, marţi, pentru Agerpres că regretă faptul că premierul Florin Cîţu interpretează comunicatul AFDPR din 12 martie în sensul că organizaţia "ar avea ceva" cu etnia evreiască.

Bjoza a fost demis din funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989.



"Toţi aceia pe care eu îi reprezint sunt nu doar intrigaţi, revoltaţi, scârbiţi de faptul că lângă noi, în temniţele şi lagărele de exterminare, au murit înaintaşii celor care m-au demis. (...) Îmi pare foarte rău că domnul prim-ministru interpretează, ba chiar dă apă la moară unora cum că noi am avea ceva cu etnia evreiască. Această etnie a adus ştiinţei şi culturii mondiale personalităţi de mare calibru, pe care nimeni nu le poate contesta. A veni pentru o mână de nemernici să acuzi o etnie este o neghiobie. Este incredibil să întărâţi pe unii împotriva altora. Eu la acest secretariat de stat nu am fost numit politic. (...) Este cea mai urâtă pagină a Partidului Liberal din ultimii 31 de ani, pentru că se interpretează ceea ce am vrut noi să spunem, să cerem (...)", a spus Bjoza (citește continuarea AICI).



Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că a decis demiterea lui Octav Bjoza din funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989, având în vedere abordarea "incompatibilă" cu statutul acestuia de înalt responsabil al Guvernului, prin "punerea în discuţie a dimensiunilor Holocaustului" şi încercarea de a pune pe umerii comunităţii evreieşti "aducerea comunismului în România".