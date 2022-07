Oana Zăvoranu, trimisă în judecată pentru că a șantajat un doctor: „Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro”

Managerul interimar al Spitalului Colțea i-a făcut plângere penală vedetei care l-armfi șantajat pentru suma de 800.000 de euro.

Cei doi au legături mai vechi, medicul fiind un fost angajat al lui Zăvoranu. În perioada 2017 - decembrie 2018, Furtună Ioan Bogdan a fost administratorul clinicii de radiologie pe care Oana Zăvoranu o deține, împreună cu soțul ei, în Capitală, scrie Click!.

Medicul a demisionat, denunțând mediul toxic de lucru, iar de atunci acesta ar fi șantajat în mod constant de vedetă.

Avocatul lui Zăvoranu, Călin Ionuț Silviu, ar fi participat activ în acest scandal, care a avut ramificații și după ce vedeta ar fi refuzat să îi înapoieze medicului o datorie de 40.000 de euro.

Pentru a scăpa de datorie și pentru a stinge conflictul, actrița, alături de avocatul ei, i-ar fi cerut medicului suma de 300.000 de euro, sub amenințarea că îi va denigra activitatea la televizor, dacă nu se conformează.

Bogdan Furtună a hotărât să îi facă plângere penală vedetei și avocatului acesteia, iar Curtea de Apel București a decis trimiterea în judecată a Oanei Zăvoranu pentru șantaj de către procurorii DNA.

Dezvăluirile medicului: „Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro”

„Curtea de Apel a constatat infracțiunea, în urma plângerii mele și au trimis-o în judecată. Eu nu am chemat-o în judecată. Eu am răspuns solicitărilor organelor abilitate. Nu am nici o teamă, decât cea de Dumnezeu. Dacă greșesc, îmi asum și răspund”, a declarat directorul Spitalului Colțea, Bogdan Ioan Furtună.

„M-au șantajat pentru o sumă de bani. Amenințările au venit sub forma unui posibil scandal în presă, cu prejudicii de imagine. Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro. După aceea, au scăzut la 300.000 de euro”, a relatat medicul Bogdan Furtună.

Medicul a mai trecut prin situații neplăcute din cauza Oanei Zăvoranu, iar totul ar fi fost foarte bine pus la punct.

„Și ea, și avocatul mi-au spus că trebuie să merg la un notar și să semnez un document, pus de mine la dispoziția organelor de anchetă. Am întrebat cum se demonstrează notarului prejudiciul (n.r. suma transferată de medic ar fi reprezentat, oficial, returnarea unui împrumut)”, a mai precizat medicul Bogdan Ioan Furtună pentru sursa citată.

Curtea de Apel București instrumentează dosarul 4576/2/2022, fapta penală fiind „șantajul”. Dosarul este în camera preliminară, în acest stadiu fiind analizată legalitatea probelor.

Oana Zăvoranu, declarații usturătoare

„S-a întâmplat totul la sfârşitul anului 2016, fiindu-mi prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici. Nimic din CV şi aparenţe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash şi a început individul să-mi ceară diverse sume de bani la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică.

Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, atunci am descoperit că e ceva putred. Soţul meu a găsit în 2018 nişte facturi falsificate, pe nişte aparate-fantomă.

Avocaţii la care am apelat au înregistrări video şi audio cu momentele în care doctoraşul Furtună se milogeşte la mine. Acest individ este un şmecher, un profitor şi un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe româneşte”, spunea Oana Zăvoranu, în aprilie 2021, la un post tv.

În 2021, vedeta TV a fost dată în judecată și de Horia Vlădescu, fostul manager al clinicii de radiologie pe care o deține, pentru neplata facturilor, în valoare de 140 de mii de euro + 155 de mii de lei, bani dați împrumut, potrivit sursei citate.

Oana Zăvoranu a pierdut acest proces și după apel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News