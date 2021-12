Oana Zamfir, după ce a nu mai apărut o vreme la Antena 3, a revenit cu un mesaj: Îmi e dor de voi toți

Oana Zamfir a spus că marți, 21 decembrie, va fi live, la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei, realizată de Mihai Gâdea.

„Ora 21. Sinteza zilei. Va raspund tuturor, am raspuns pana acum tuturor celor care mi-au scris in privat. Va multumesc pentru toata dragostea transmisa in aceasta perioada! Si mie imi e dor de dumneavoastra, de voi toti!”, a transmis Oana Zamfir.

Lavinia Șandru a dezvăluit porecla pe care Traian Băsescu i-a dat-o Oanei Zamfir.

Viperuța. Așa i-a zis Traian Băsescu Oanei Zamfir. Dezvăluirea a fost făcută de Lavinia Șandru în cadrul unui eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

„Viperuța mi-a zis un domn cu care tu ai un ton mai blând, eu niciodată. Este vorba de Traian Băsescu. Nu pot să spun că a avut dreptate sau că nu a avut dreptate. Fiecare mă judecă probabil după severitatea tonului meu. Voi fi în continuare crâncenă, pentru că eu cred că este datoria noastră de a judeca cu severitate, fără a face compromisuri sau îngăduințe, mai ales lumii politice”, a spus Oana Zamfir.

„Sunt tributară anilor mei de presă scrisă, cred că formarea mea solidă de acolo vine, sunt ziarist de investigații pentru că am avut de la Dan Constantin, de la Marius Tucă, libertatea de a sta pe o anchetă și trei luni de zile, dacă trebuia, doar să iasă perfect. Am învățat în anii mei de presă scrisă să mă îndoiesc permanent”, a mai zis jurnalista de la Antena 3.

Oana Zamfir a ieșit învingătoare din bătălia vieții ei. Jurnalista de la Antena 3 s-a confruntat cu trombofilia, dar boala nu a învins-o și iată că acum își strânge Victoria în brațe, iar lupta ei a devenit lupta tuturor femeilor.

În 2017, ne vorbea despre una dintre cele mai mari victorii din sistemul medical. Vorbim despre proiectul Îmbunătățirea serviciilor de sănătate în sarcina cu risc crescut, nașterea prematură şi boli hematologice, finanţat prin Granturi Norvegiene 2009-2014, al cărui beneficiar a fost Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti (SUUB). A fost o victorie a medicilor care au salvat deja un număr mare de femei, managerul proiectului RO19.10 fiind Prof. dr. Monica Cîrstoiu.

"Vorbim despre suma cel mai bine cheltuită în această țară: 1.700.000 de euro de la Guvernul Norvegiei. Este o sumă mică în condițiile în care eu am prezentat, la 'Exces de putere', anchete despre mobilier de lux, cumpărat de un spital, cu 10 milioane de euro. În condițiile acestea, iată că proiectul a salvat 1.500 de paciente cu ai lor copii. Tot ce ți-am spus mă face să subliniez faptul că este cea mai bună investiție. Dincolo de acest aspect, am văzut imagini extrem de emoționante. Am văzut ce înseamnă viețile salvate de proiect. Vorbim de sarcini duse cât mai aproape de termen, de înjumătățirea numărului de decese în rândul bebelușilor prematuri, vorbim despre o aparatură extraordinară care ajută mamele să fie ferite de situații extrem de grave", a povestit Oana Zamfir pentru DC News la acel moment.

Trombofilia, boala pe care o poți ține sub control doar cu o pastilă

"Sunt bebeluși aduși la spital în situații foarte grave, copii de 800 de grame, cu hemoragii cerebrale, blocaj renal, care au fost salvați grație acestei aparaturi de ultimă generație. Sunt lucruri extraordinare care, până nu demult, se petreceau în afara României. A fost o voință extraordinară a unor medici au făcut să se poată lupta cu o boală genetică pe care unii o consideră o fiță... așa cum mie mi s-a zis. Iată că alături de acești medici au putut să fie doi miniștri - Nicolae Bănicioiu și Eugen Teodorovici. Au reușit să facă o echipă extraordinară. Nimic nu ar fi fost posibil fără doamna Prof. dr. Monica Cîrstoiu, doamna Prof. dr. Ana Maria Vlădăreanu, doamna doctor Adriana Dan. Ceea ce mi se pare extraordinar este că au ieșit din acest proiect și au folosit aparatura pentru toate gravidele care au născut la Spitalul Universitar. Trombofilia, boala pe care o am și eu, dacă ești informat, o poți ține sub control doar cu o pastilă. Boala aceasta nu este doar a femeilor. Sunt bărbați care cad secerați pe stradă. Lumea zice: 'ce a făcut?', iar răspunsul care se dă imediat este: 'a făcut accident vascular cerebral'. Nimeni nu merge mai depare să vadă de ce a făcut accident vascular. Uite, în cele mai multe cazuri, explicația poate fi aceasta: o afecțiune de tip trombofilie. Proiectul nu a fost doar pentru trombofilie. A fost pentru sarcinile cu risc din cauza tuturor bolilor hematologice", a adăugat jurnalista.

