O româncă din Germania s-a căsătorit cu ea însăși

O româncă stabilită de mai mulți ani în Germania a hotărât să se căsătorească cu ea însăși. Femeia a mărturisit că a luat decizia de a face "marele pas" la scurt după ce s-a despărțit de partenerul ei, scrie Realitatea.net.

Cu doar șase luni înainte viața ei arăta total diferit. Românca fusese cerută în căsătorie și chiar se mutase cu logodnicul ei într-un apartament mai mare, cuplul făcându-și planuri împreună și sperând că vor avea și un copil la un moment dat. Ceva nu a funcționat însă.

VEZI ȘI: O femeie s-a căsătorit cu pisica ei. „Mă face fericită cu adevărat. Copiii mei cred că mami și-a pierdut mințile”

"Am fost pur și simplu devastată"

"Apoi am stat acolo cu o grămadă de bucăți sparte în mine și cu o altă mutare care se apropia. Și m-am gândit: "Ok, se pare că nu mai am pe cine să mă bazez decât pe mine". Am fost pur și simplu devastată și apoi am decis că mă voi căsători oricum. Și mă voi căsători cu mine însămi", a povestit femeia.

Ea și-a dorit ca evenimentul să fie o mare "sărbătoare a iubirii de sine", la care să participe doar prietenii apropiați. A închiriat un mic local în München, unde s-a dansat și, înainte de asta, a avut loc o mică ceremonie în care mireasa și-a spus "da" ei însăși.

"Pentru mine, această autocăsătorie a fost și despre a descoperi cine sunt de fapt", a mai românca.

VEZI ȘI: O femeie din Cambodgia s-a căsătorit cu un vițel. Pretinde că animalul a sărutat-o și că e reîncarnarea soțului mort / FOTO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News