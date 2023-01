"Începem Miercurea Neagră din acest an cu câteva lucruri interesante, pe care le-am aflat zilele astea, mai de sărbători. Aş începe cu un caz pe care l-am văzut în presa hashtag, cu o doamnă judecător, pe numele dânsei Elena Burlan Puşcaş. Este descoperită în 2017, urmare a unui denunţ făcut de vrăjitoarea domniei sale, cum că ar fi luat şpagă de la clanurile de interlopi pentru a le pronunţa sentinţe cu suspendare. Începe ancheta, sunt înregistrări, prima instanţă îi dă 3 ani şi jumătate cu executare. Nu comentăm cuantumul pedepsei, dar m-am gândit la domnul Nichita, fostul primar de la Iaşi, care la final, pentru un prejudiciu de 12.000 lei, a primit 5 ani şi jumătate de închisoare. Aici erau şpăgi de 65.000 lei, dovedite fără putinţă de tăgadă. Nu se face nicio zi de închisoare, staţi liniştiţi. La ultima pronunţare, pentru că înţeleg că va fi decizia finală acum în ianuarie, şi procurorul DNA şi onorabila instanţă au stabilit că a intervenit prescrierea faptelor şi doamna judecător primeşte toate drepturile salariale aferente celor 5-6 ani de suspendare. Pot fi 400.000 - 500.000 euro. Dânsa a anunţat şi că a făcut 25 de ani de muncă, şi se pensionează.

După mintea mea, şi mi-aş dori să fie aşa, dacă a primit într-o lună 400.000-500.000 euro, adică valoarea drepturilor salariale refuzate pe perioada suspendării, aceasta ar putea fi şi valoarea pensiei speciale a dânsei. De ce nu? Este o imagine perfectă la început de 2023 a justiţiei şi, aş îndrăzni să spun, a aberaţiilor din justiţia din România! Nu punem la îndoială veridicitatea cazului, sunt şi stenograme, doamna judecător a confirmat că sunt reale, a spus doar că vorbeau de altceva şi că lucrurile nu erau aşa. Repet, prima instanţă i-a dat 3 ani şi jumătate, dar a doua instanţă a analizat până a intervenit prescrierea faptelor. Faptele s-au petrecut în 2009", a punctat Bogdan Chirieac la începutul emisiunii.

Legătura judecătoarei cu Mugur Ciuvică

"Totuşi, din 2009 până în 2023 sunt vreo 13-14 ani ani. Aceste fapte puteau fi condamnate la vremea respectivă. În afară de faptul că e anormal, dacă spuneţi că au trimis-o în judecată în 2017. Eu nu am citit toate amănuntele, dar doamna judecătoare este una dintre cele două doamne judecătoare care m-au condamnat pe mine în 2005, adică acum 18 ani, când am zis eu că Băsescu este turnător, şi el zicea că nu este. M-au condamnat atunci să îi plătesc despăgubiri lui Băsescu vreo 500 şi ceva de milioane de lei vechi. Nu mai ştiu exact cât era în euro, dar a fost cea mai mare sumă dată de o instanţă până la data respectivă pentru calomnie, că cică l-aş fi calomniat eu pe Petrov. Acum înseamnă 10-11 mii de euro, atunci probabil însemna dublu sau triplu. Salariul mediu pe economie era 150-200 euro.

Amănuntele în cazul doamnei nu le am. Pe vremea aceea o chema doar Burlan, nu şi Puşcaş. Atunci m-au condamnat la faza de recurs sau apel, care era ultima. Înainte de acea decizie, mă condamnaseră tot pentru calomnie, dar fără plata despăgubirilor. Între timp, în decembrie 2004 a ajuns preşedinte Traian Băsescu, şi la începutul lui 2005 a venit onorata instanţă cu dna Burlan şi a zis că trebuie să dau 500 milioane pentru că l-am calomniat pe domnul preşedinte, că a suferit că am zis că e turnător. Am cerut acum revizuirea procesului, de vreun an de zile, şi încă nu s-a întâmplat nimic. Asta ştiu eu despre doamna judecător!

Am văzut şi eu ştirea acum, nu m-am uitat prea mult pe ea, pentru că cunoşteam personajele. E penibil, dar e penibilul care ţine de justiţie. Sunt convins că aţi exagerat cu pensia de 500.000 euro, nu are cum să fie, va fi pensia pe care ar fi avut-o dacă ar fi lucrat. Pensia în baza salariului pe care l-ar fi avut dacă ar fi lucrat. Rămâne faptul că au prelungit un proces, altminteri simpluţ, banal, cu o condamnare în primă fază, în aşa fel încât a venit prescripţia. Ea e corectă în sine, există de când există Codul Penal. Dacă au lungit un proces ani şi ani, e problema sistemului pe care îl criticaţi pe bună dreptate. Sistemul de justiţie din România funcţionează vai de capul lui, şi asta este o dovadă.

Mă miră chestia asta, pentru că eu ştiu că au fost dosare cu prescriere în care fapta s-a prescris, partea penală s-a prescris, dar partea civilă nu s-a prescris. Adică despăgubirile să se dea, să se acopere prejudiciile. Doar să nu intre la puşcărie inculpatul. Mă mir că în cazul de faţă nu se aplică!", a replicat Mugur Ciuvică.

"Ba da, se aplică. Se vorbeşte acolo că instanţa care a hotărât că se aplică prescrierea şi procurorul DNA au decis confiscarea a 10.000 euro dovediţi fără putinţă de tăgadă. E şi o declaraţie a CSM-ului care zice că e ceva normal, că instanţa nu a găsit-o vinovată, şi intră în toate drepturile", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Sunt detalii juridice la care nu mă pricep, dar una peste alta e aberant. Cum adică? Instanţa nu a găsit-o nevinovată. A fost prescrierea faptelor, dar instanţa nu a achitat-o. Una e să achiţi pe cineva, să dovedeşti că e nevinovat, şi alta e să întrerupi un proces pentru că a intervenit prescripţia!", a concluzionat Mugur Ciuvică.

