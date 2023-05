Ce a pățit o femeie din Iași când a vrut să își închidă contul de la BRD: Nu este normal ceea se întâmplă

Cătălina Munteanu, o femeie din Iași a mers la o sucursală BRD și a semnat pentru închiderea contului. Însă, după aproape o lună a aflat că trebuie să plătească mai multe dobânzi.

„Doresc să descriu experiență nefastă cu unitatea bancară SC BRD. Am obținut o descoperire de credit, în iunie 2019, pe care am achitat-o integral la data de 20 aprilie 2023. La aceeași dată, într-o formă scrisă (184/20.04.2023) am solicitat închiderea creditului. Deși au trecut peste 3 săptămâni de la acest fapt, am constatat nu doar că nu au închis creditul, ci dimpotrivă, au perceput dobânda pentru limita de credit. Dacă un client are o responsabilitate, sarcină de îndeplinit față de o bancă, există aceiași timpi de așteptare? Sau vorbim de dreptatea leului aici?! Nu este normal ceea se întâmplă”, susține reclamanta din Iași.

Femeia din Iași susține că a discutat cu reprezentanții băncii care i-au transmis că problema va fi rezolvată, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, este nevoită să plătească 100 de lei, dobânzile pentru limita de credit. Femeia nemulțumită a depus plângere la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor (OJPC) Iași.

„Am depus reclamație și mi s-a transmis că răspunsul îl primesc în 30 de zile sau perioada de soluționare se poate prelungi, dacă situația o cere. Nu am primit de la bancă niciun răspuns și sper ca situația să se rezolve cât mai repede. Până la urmă, indiferent de sumă, aici e vorba de corectitudinea și respectul față de client. Nu am mai avut probleme, până acum, cu această bancă”, susține reclamanta din Iași, potrivit BZI.

Tot mai mulți ieșeni renunță la creditele de la bănci

Din cauza dobânzilor mari, tot mai multe persoane din Iași renunță la creditele de la bănci. Cei mai mulți recurg la ratele de la dezvoltator pentru că nu se mai încadrează în condițiile băncilor. Pe de-o parte, pentru că dobânzile au crescut galopant în ultimul an și mulți nu se mai încadrează, pe de altă parte, pentru că ratele la dezvoltator vin cu anumite riscuri. Avansul cerut de dezvoltatori este de la 25 la sută până la 50 la sută.

