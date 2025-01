O cometă spectaculoasă ar putea apărea pe cer zilele viitoare. Ai doar câteva minute să o poți vedea / video+foto

Cometa „sugrazer“ C/2024 G3 Atlas va trece pe lângă soare, iar în serile următoare ar putea să fie văzută, timp de câteva minute, inclusiv din România. Cometa ar putea fi chiar mai strălucitoare decât planeta Venus. Totuși, există și riscul ca această cometă să se dezintegreze, din cauza apropierii prea mari de Soare.

„În aceste zile cometa C/2024 G3 Atlas se apropie de trecerea la periheliu, la distanța de doar 13.5 milioane de km de Soare. Evenimentul va avea loc mâine, 13 ianuarie 2025, când magnitudinea cometei ar putea ajunge la -4 sau chiar -5. Totuși, există și posibilitatea ca gravitația Soarelui și condițiile extreme din apropierea stelei noastre să dezintegreze cometa C/2024 G3 Atlas.

Cometa apare deja în câmpul LASCO C3 al telescopului solar spațial, imaginea fiind de azi, 12 ianuarie 2025, ora 9:54.

Urmărim cu atenție evoluția cometei, iar dacă aceasta va supraviețui trecerii la periheliu, cu siguranță vor fi astronomi care o vor fotografia și de pe Pământ“, se arată pe pagina de Facebook Astro Info.

Potrivit unor explicații furnizate pe pagina de Facebook AstroShow, cometa ar putea fi văzută doar între 14 și 17 ianuarie 2025, imediat după apusul Soarelui, timp de câteva minute, până când cometa va apune. După data de 17 ianuarie, cometa nu va mai putea fi văzută din țara noastră și aproape de nicăieri din emisfera nordică.

„Avem (încă) o cometă: cum procedăm?

1. NU vă uitați prea mult la imaginea 1. Chiar dacă e poză frumoasă, e obținută de pe Stația Spațială Internațională, de la 400km altitudine. Noi nu vom ajunge acolo ca să facem poza...

2. Cometa se numește C/2024 G3 (ATLAS). Citiți cât mai mult despre ea pe site-uri de astronomie, căutați-o pe net sau vedeți mai bine primul comentariu - acolo aveți un site foarte bun de urmărire comete strălucitoare actuale și viitoare.

3. Cum se vede? Greu. Poate chiar imposibil de la noi din țară. Dar merită încercat.

4. Pe 13 ianuarie trece la periheliu și va atinge strălucirea maximă. Poate fi la fel de strălucitoare ca planeta Venus.

5. Din 14 ianuarie se mută pe cerul de seară. Problema e că va fi vizibilă prea aproape de orizont, după apusul Soarelui. Începeți observația imediat după apus, poate mai bine de undeva de la peste 800m altitudine, de la munte, ideal când Soarele e la 4-5 grade sub orizont. Sunt doar câteva zile de vizibilitate de la noi: 14, 15, 16, poate 17 ianuarie.

6. Dacă strălucirea trece de -5 (magnitudine) e posibil să o vedem. De asemenea, e posibil să îi vedem doar coada, așa cum s-a întâmplat cu cometa din 2013. Dacă dezvoltă coadă lungă și strălucitoare, fotografic e posibil să fie vizibilă după data de 17.

7. De ce nu se vede decât câteva zile? Pentru că orbita acestei comete e așa: vine de undeva dinspre polul sud, urcă în emisfera nordică, când ajunge la periheliu, pentru ca imediat să plonjeze înapoi spre polul sud, adică revine pe cerul din emisfera sudică - vezi poza 2.

8. Veți citi pe alte pagini sau pe "net" că e posibil să o vedeți în timpul zilei. Posibil, dar e foarte periculos, pentru că e foarte aproape de Soare și dacă nu aveți experiență la observațiile solare, sfatul meu e să NU încercați observația pănă nu apune Soarele.

9. În sfârșit, un ultim punct extrem de important: Meteo. Din ce văd, doar 14 ianuarie se anunță senin seara, imediat după apus. Va trebuie cer senin complet, fără ceață sau pâclă exact în zona în care a apus Soarele, pentru 10-15 minute. E o fereastră foarte îngustă“, se arată pe pagina de Facebook AstroShow.

Comet C/2024 G3 ATLAS (visible once every 160,000 years) will survive its close approach to the Sun.



It's expected to reach its peak brilliance later this week and it could be one of the brightest comets ever.

