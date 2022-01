O bază extraterestră ar fi fost descoperită pe Marte. Un cercetător specializat în OZN-uri spune că NASA o ascunde - FOTO

Un cercetător specializat în OZN-uri susține că a găsit o bază extraterestră de 25 km lățime pe suprafața lui Marte, despre care NASA ar ști, dar ar ascunde acest lucru publicului, scrie DailyStar.

Scott C. Waring, este cunoscut pentru teoriile sale ciudate despre viața extraterestră și OZN-uri, pe care le documentează pe blogul său, OZN Sightings Daily. Dar, în timp ce site-ul său a fost închis, Waring a folosit Twitter pentru a împărtăși cea mai recentă teorie a conspirației. El a a postat mai multe imagini gri care evidențiază un obiect de formă dreptunghiulară pe suprafața planetei roșii. Explicând fotografia, Waring a scris pe Twitter: „Am găsit o bază de 25 km pe Marte. 25 km conform riglei de pe hartă. Locație în dreapta Sulci Gordii.

"NASA nu vrea să știi despre asta. OZN-uri Sighting News... site-ul este oprit, așa că voi posta doar ceea ce găsesc aici.", a mai scris bărbatul.

În cadrul postării sale, el a spus că baza se află lângă Sulci Gordii (Sulci este un termen folosit pentru brazde și creste subparalele) care ar oferi o explicație plauzibilă pentru forma pe care a observat-o.

Aceasta nu este prima observare pe care așa-zisul expert a făcut-o pe Marte. El a pretins că a văzut chipul unui extraterestru sculptat în roci pe suprafața planetei. El crede că sculptura similară cu fețele președinților americani gravate pe Muntele Rushmore ar putea avea o vechime de până la 10.000 de ani, ceea ce ar putea fi o dovada că viața a locuit anterior pe planeta roșie.

