Nu mai consuma cafea înainte să faci sport! Poți suferi un atac de cord

Dacă mergi constant la sală sau ai activităţi solicitante care presupun efort fizic deosebit, e bine să ştii că există niște reguli pe care trebuie să le respecți pentru a avea energia de care ai nevoie, dar și pentru o stare de bine. Ce consumi înainte de exercițiile fizice este mai important decât ţi-ai putea imagina.

Fără cafea înainte de antrenamente!

Probabil știi deja că hidratarea este esențială în timpul antrenamentelor și nu numai. Ajută la întărirea rezistenței pentru exercițiile fizice, însă mare atenție la ce bei şi cât bei. În niciun caz nu servi cafea, chiar şi cu mult lapte, înainte să pui piciorul în sala de forţă. Inima ta va începe să pompeze dângele în ritm alert, bătăile vor deveni neregulate, tensiunea va creşte în mai puţin de jumătate de oră iar până la infarct va fi doar un pas. Un studiu recent dezvăluie că atunci când este consumată înainte de antrenament, cafeaua poate avea efecte devastatoare. Cercetătorii susțin că persoanele care o consumă au un risc crescut de a face cheaguri de sânge, cu atât mai mult când este asociat cu exerciţii fizice intense.

Cafeaua nu este singurul pericol pentru inimă atunci când se depune efort fizic. La fel de nocive sunt și băuturile pe bază de cofeină pe care mulți aleg să le consume în speranța că vor avea mai multă energie sau rezistență, însă efectul este total opus. Băuturile energizante sunt în totalitate de evitat deoarece îţi vor da un boost de energie de câteva minute după care funcţiile cordului vor fi îngreunate iar rush-ul de adrenalină poate oricând să se transforme în stop cardiac, mai ales dacă vă forţaţi la sală, ridicaţi greutăţi sau alergaţi pe bandă chiar şi la viteză moderată. Ciclismul trebuie, de asemenea, evitat dacă aţi consumat cafea înainte.

Studiul publicat în revista „Medicine and Science in Sports and Exercise” demonstrează că persoanele care beau cafea sau altă băutură care conţine cofeină creşte coagularea sângelui în timpul exerciţiilor fizice intense. Tocmai din acest motiv, sunt expuse la un risc mai mare de a face cheaguri de sânge. Cum a fost realizat studiul? Cercetătorii au avut două sesiuni de antrenament, iar participanţii la studiu au primit mai întâi un placebo, apoi o cafea sau un energizant cu cofeină înainte de a finaliza un antrenament intens efectuat pe o bicicletă fixă.

Risc de accident vascular crescut

În urma analizelor de sânge efectuate la final, datele au fost surprinzătoare. Cercetătorii au observat că, după consumul de cofeină, nivelurile de coagulare au fost semnificativ mai mari, supunând participanţii la un risc crescut de afecţiuni precum atac de cord, accident vascular cerebral, tromboză venoasă sau embolie pulmonară. Mai mult decât atât, specialiștii avertizează că nici cafeaua solubilă sau ness-ul nu sunt o alegere bună. Ness-ul frecat echivalează cu 28 de căni de cafea care, consumate regulat, pot provoca probleme mari de sănătate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News