Nu mai arunca uleiul din conserva de ton! O nutriționistă te învață ce să faci cu el: E bogat în omega-3!

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Uleiul din conserva de ton este mai valoros decât ai putea crede. O nutriționistă explică de ce nu ar trebui să îl arunci și cum îl poți folosi.

Într-un videoclip postat pe contul de TikTok, nutriționista Julia Farre a spus că uleiul de măsline conține o parte din acizii grași omega-3 ai tonului, transferați în timpul conservării, iar dacă îl arunci, vei pierde o parte din nutrienți, pentru că lichidul conține grăsimi sănătoase provenite din pește.

„Tonul este bogat în omega-3, dar atunci când peștele este conservat în ulei de măsline, o mare parte din aceste grăsimi ajunge în ulei”, a spus ea.

Uleiul din conservă poate fi folosit la asezonarea salatelor

Acizii grași omega-3 se găsesc în mod natural în pești precum tonul. În timpul conservării, o parte din grăsimi ajunge în ulei, motiv pentru care aruncarea uleiului înseamnă pierderea acestui beneficiu nutrițional.

„Așadar, dacă mâncați tonul după ce l-ați scurs, acesta nu va mai conține practic deloc omega-3”, a spus Julia Farré.

Nutriționista recomandă să nu arunci automat uleiul din conserva de ton, ci să-l folosești în alte preparate, de exemplu, pentru asezonarea salatelor.

Nu este necesar să îl consumi separat sau să înmoi pâine în el, ci doar să îl valorifici în mâncare pentru a beneficia de grăsimile care au trecut din pește în ulei în timpul conservării. Este un gest simplu prin care poți valorifica mai bine ingredientele și poți reduce risipa alimentară.

Tonul, o sursă importantă de proteine și omega-3

Tonul este unul dintre cele mai consumate tipuri de pește la nivel mondial. Pe lângă faptul că este ușor de gătit și are o textură cărnoasă și un gust plăcut, tonul este și foarte nutritiv.

Bogat în proteine și acizi grași omega-3, tonul conține vitamine și minerale precum vitamina B12, vitamina D, fier, potasiu, seleniu și iod, care susțin funcționarea normală a organismului și sănătatea oaselor.