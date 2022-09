Noile abonamente Netflix, fără reclame la criptomonede şi jocuri de noroc

Netflix a decis să respingă toate campaniile de publicitate legate de politică, jocuri de noroc și criptomonede pe noul său nivel de abonament. De asemenea, noul nivel nu va difuza reclame care vând produse copiilor. Aceleași surse au indicat că au fost luate în considerare și restricții privind reclamele farmaceutice, conform cointelegraph.com.

Astfel, Netflix a mărit termenul pentru lansarea pachetului mai ieftin susținut de reclame până în noiembrie pentru a concura cu Disney+, care își lansează propriul plan bazat pe reclame pe 8 decembrie. Inițial, Netflix plănuia să-și lanseze reclamele. nivel la începutul anului 2023. Noul abonament Netflix va intra în vigoare pe 1 noiembrie în mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania și Franța, a spus Variety.

Cu abonații la nivel global în scădere în trimestre consecutive, Netflix a anunțat în iulie că va lansa un nou serviciu susținut de reclame pentru a crește veniturile. În al doilea trimestru, gigantul de streaming a pierdut 970.000 de abonați plătiți, după ce a pierdut 200.000 în primele trei luni din 2022. Confruntat cu încetinirea creșterii veniturilor, Netflix a anunțat în iunie că va reduce costurile pentru a-și menține marjele la 20%. Datorită controlului de reglementare, interdicțiile cripto nu sunt nimic nou pentru industria activelor digitale. În 2018, gigantul rețelelor sociale Meta (fostul Facebook) a interzis reclamele cripto pe platforma sa înainte de a le reintroduce mai târziu în cursul anului . În 2021, Alphabet, părinte Google, a anulat interzicerea reclamelor legate de cripto , permițând schimburilor și operatorilor de portofel să-și promoveze din nou serviciile pe motorul de căutare.

În România pachetul actual standard costă 9,99 euro, iar cel premium 11,99 euro. Netflix plănuieşte să vândă aproximativ patru minute de reclame pe oră pentru serviciul cu suport publicitar, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile companiei. Compania va afişa reclame înainte şi în timpul unor programe, dar nu şi după, relatează Bloomberg. Netflix este un furnizor american de mass media și streaming online de filme și seriale disponibil pentru telespectatorii din toată America de Nord și Sud, Australia, Nouă Zeelandă, Japonia. Netflix oferă pentru vizionare peste 1000 de filme și 3000 de seriale TV, diponibile celor cu acces la internet contra unui abonament lunar. Netflix are drept de difuzare pentru zeci de seriale și filme de top și, totodată produce unele dintre ele. Printre serialele produse de Netflix se numără House of Cards, Orange Is the New Black sau Bloodline.

Netflix, anchetat în Ungaria din cauza unui desen animat cu dinozauri

Echivalentul CNA de la Budapesta a demarat o investigație vizând Netflix, după ce au apărut plângeri legate de un desen animat în care două fete se sărutau, scrie Politico. Acesta ar fi o încălcare a legislației anti-LGBTQ+ din Ungaria - care este în acest moment promovată și în Parlamentul României de reprezentanți ai UDMR. CNA-ul maghiar trebuie să decidă dacă un episod din seria de desene animate ”Jurassic World Camp Cretaceous” a încălcat legea ce restricţionează accesul minorilor la conţinut legat de homosexualitate. În episodul respectiv, un personaj feminin recunoaște că iubește o fată și o sărută. Autoritățile din Ungaria spun că au primit ”mai multe plângeri” referitoare la această scenă.

