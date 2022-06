Noi surprize pentru fanii Game of Thrones. Serialul va continua și cu un capitol dedicat lui Jon Snow

Un spin-off din Game of Thrones axat pe personajul preferat al fanilor lui Kit Harington, Jon Snow, este în dezvoltare, potrivit The Hollywood Reporter. Spin-off-ul este descris ca o serie de continuare, iar Harington este deja favorit pentru a reveni la rolul care l-a marcat, dacă proiectul continuă.

Un spin-off Jon Snow care se petrece după evenimentele din sezonul al optulea al Game of Thrones ar fi o mișcare interesantă a HBO, redeschizând ușa asupra evenimentelor finale mult discutate ale seriei originale. În finalul seriei, Snow a fost exilat din Westeros la Night’s Watch, unde a fost văzut ultima oară îndreptându-se către Nordul Zidului cu hoarda de Wildlings.

Această potențială serie Jon Snow este departe de a fi singurul spin-off din Game of Thrones; de fapt, ar fi cel de-al șaptelea proiect Game of Thrones aflat în fierbere la HBO (fără a lua în calcul seria prequel House of the Dragon, care este în post-producție și urmează să fie lansată pe 21 august 2022). Autorul Game of Thrones, George R.R. Martin, a informat recent pe fani cu privire la o serie de spectacole animate și de acțiune live planificate, plasate în universul GoT, avertizând că nu este posibil ca toate serialele să fie difuzate, dar exprimându-și speranța că multe vor avea loc.

Kit Harington, actorul care l-a interpretat pe celebrul personaj John Snow în Game of Thrones, a oferit câteva detalii despre dificultățile prin care a trecut în timpul filmărilor.

Kit Harington, star în „Game Of Thrones”, a vorbit, într-un interviu pentru The Sunday Times, despre lupta sa cu alcoolismul şi depresia. Actorul în vârstă de 34 de ani, astăzi vindecat, a povestit că a trăit lucruri „traumatizante" în timpul şi după filmările la serial şi că „alcoolul a făcut parte din acestea".

„Ajungem într-un punct în care avem impresia să suntem o persoană rea, când ne simţim atât de ruşinaţi. Avem impresia că nu există ieşire, că aşa e corect să fim", a explicat Kit Harington. "Iar prin trezire îşi spui: "Pot să mă schimb".

Actorul, care a luat o pauză de un an în carieră după finalul serialului "Game of Thrones", a vorbit şi despre depresie, mărturisind că s-a gândit la ce este mai rău. "Da, bineînţeles", a fost răspunsul al întrebarea dacă a avut gânduri de sinucidere.

„Am trecut prin perioade de depresie profundă în care voiam să fac tot felul de lucruri. Dar poate că vordind despre ele va ajuta pe cineva, undeva. Nu vreau să fiu considerat un martir sau cineva special", a spus el. Kit Harington a confirmat că nu mai este dependent de doi ani şi că se simte bine. "Viaţa este frumoasă. Am un copil şi o relaţie bună. Sunt un om fericit, mulţumit şi treaz", scrie Adevărul.

Actorul britanic Kit Harington, star al serialului de succes "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", va juca în "Eternals", un lungmetraj cu supereroi din franciza Marvel, alături de Angelina Jolie și Salma Hayek, relatează The Guardian.

Kit Harington se alătură astfel colegului său din celebrul serial produs de HBO Richard Madden.

Din distribuţia filmului, programat pentru lansare în noiembrie 2020, mai fac parte Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh şi Don Lee.

Anunţul a fost făcut la convenţia D23, organizată de Walt Disney Co. în Anaheim, în sudul Californiei.

Odin, câinele care a jucat rolul lupului lui Bran în episodul-pilot al serialului „Game of Thrones", a murit.

Animalul a murit la vârsta de 10 ani, în somn, din cauza unui cancer mandibular, cu care a fost diagnosticat în noiembrie 2019. Odin, câinele care a jucat rolul lupului lui Bran în episodul pilot al serialului „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" , a murit, a anunţat stăpânul acestuia pe reţelele de social media. Odin a apărut în episodul pilot al producţiei HBO, difuzat în 2011, ca pui, fiind unul dintre cei şase lupi aduşi în familia Stark.

Un exemplar din rasa inuit de nord (rezultată din combinaţia genetică între husky şi ciobănesc german), Odin a jucat versiunea mai tânără a lui Summer, lupul lui Bran Stark.

„Game of Thrones" s-a încheiat în mai 2019, iar, încă de la lansare, în 2011, a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Inspirat din seria de romane „A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul „Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor", citează Mediafax.

