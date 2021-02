Noi materii în programa şcolară. Cîmpeanu: Societatea nu mai are răbdare cu noi! Va trebui să găsim o soluţie

Clasă. Foto: Wokandapix - Pixabay

"Asta face parte din pachetul de probleme. Avem inclusiv o lege care spune – pe bună dreptate – faptul că consilierea şcolară trebuie să aibă un rol mai important. S-a micşorat numărul de elevi per consilier de la 800 la 500 sau 600. Poate părea straniu. Ori 500, ori 600? În aceeaşi lege avem două articole: unul spune 1 la 500, altul spune 1 la 600. Asta ar însemna că avem nevoie de 3.000 de consilieri şcolari. De asta am spus că e un exemplu analog. Nu avem aceşti consilieri şcolari. Avem absolvenţi de psihologie care nu au competenţe specifice pe competenţă şcolară, ceea ce nu e în regulă, pentru că un consilier şcolar trebuie să îndrume elevul pentru oferta educaţională, să adapteze recomandările la specificul elevului.

În aceeaşi situaţie suntem şi pentru cei care ar urma să predea educaţie financiară. Rezultatele în educaţie se pot vedea exclusiv pe termen mediu şi lung. Dar societatea nu mai are răbdare cu noi. Va trebui să găsim o soluţie acceptabilă chiar dacă nu va fi soluţia perfectă pentru a avea profesori specializaţi inclusiv pe acest domeniu. Şi sunt convins că pot fi găsiţi, chiar dacă educaţie financiară nu cred că va fi o disciplină care să fie discutată în fiecare an, săptămână de săptămână, oră de oră. Există sistemul modular, mai adecvat, mai adaptat şi mai adaptabil la cerinţele sistemului de educaţie şi la cerinţele societăţii", a declarat Sorin Cîmpeanu în cadrul Conferinţei “Quo Vadis 2021!” - Ediția a III-a, Digitalizarea asigurărilor-prioritate ZERO!.

