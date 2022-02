Nicușor Dan pune tunurile pe teatrele din București: Trimite Corpul de Control la Excelsior. ”Dăm un nou SEMNAL”

Teatrul Excelsior, sub ”lupa” Corpului de Control al primarului Nicușor Dan (Facebook)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și-a anunțat, luni, decizia de a trimite Corpul de Control la Teatrul Excelsior, subliniind că este nevoie de o documentare mai detaliată a modului în care sunt utilizate resursele publice de către această instituție culturală, în același timp ezitând să facă vreo referire cu privire la evaluarea managerilor ce a fost începută după scandalul neprelungirii contractului de director adjunct al lui Alexandru Arșinel, de la Teatrul ”Constantin Tănase”.

”După verificările făcute de către Direcția Cultură cu privire la spațiile de depozitare închiriate de instituțiile culturale din subordinea Primăriei Capitalei, am hotărât să trimit Corpul de Control la Teatrul Excelsior, pentru o documentare mai detaliată a utilizării resurselor publice la această instituție. Cultura primește în continuare sprijinul PMB și, în același timp, dăm un nou semnal că banii publici trebuie folosiți cât mai bine”, a scris edilul general Nicușor Dan, pe contul său de socializare.

Decizia lui Nicușor Dan vine în contextul în care la nivelul institițiilor de cultură a fost demarată o amplă verificare a modului în care sunt cheltuiți banii publici. Astfel, condus de Adrian Găzdaru din 2014, Teatrul Excelsior a asumat anual cheltuieli de personal de până la 90% din buget, multe dintre acestea îndreptându-se mai degrabă către colaboratori decât către angajații teatrului. Situație în care instituția rămânea cu 10% din buget pentru restul cheltuielilor, o sumă prea mică pentru a acoperi activitatea unui teatru, potrivit Ziare.com.

Direcția de Cultură a PMB, ”un interes poate personal”

"Din păcate, mâhnirea mea este că oameni din jurul nostru, din jurul artiştilor, nu ştiu să iubească, nu ştiu să aprecieze şi pun mai presus de toate interesele personale. Aşa cum am văzut, chiar dacă eu am stat liniştit, dar văzând în presa de specialitate ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni în evaluările făcute de către Primăria Capitalei, Direcţia de Cultură, am văzut că până la urmă este un interes poate personal al Direcţiei de Cultură şi în special al doamnei director Liliana Fedorca în ceea ce priveşte persoana mea. Când vorbesc de persoana mea nu vorbesc de managerul Teatrului Excelsior şi nu cred că este onest din partea domniei sale să lovească prin nişte interviuri în munca unei familii.” a spus Adrian Găzdaru, directorul Teatrului Excelsior.

