Nicoleta Nucă, diagnosticată cu ADHD. Cum a descoperit de ce suferă: "Ai parte de multe emoții și simptome similare cu depresia, cu anxietatea"

"Eu mă tratam de depresie de ani buni și, în ultimii 2 ani, ajunsesem să apelez la tratamentul medicamentos, pentru că, nu știu, din terapie nu mai reușeam să gestionez ce mi se întâmplă. Și eram pe tratament care nu dădea rezultatele pe care mi le doream nici eu, nici doctorul meu. La un moment, dat mi-a ieșit întâmplător pe TikTok un video despre ADHD pe care l-am ascultat.

Mi s-a părut că multe lucruri de acolo corespund. Așa că am început să studiez un pic mai mult direcția asta, să mă interesez, de fapt, ce înseamnă de ADHD-ul: ce implică, care sunt simptomele, cât de vast este de fapt, cât de puțin se știe. O mare parte din populație are ADHD. Am aflat chestia asta și, ulterior, m-am dus cu tema făcută, să zicem așa, la doctorița mea.

"S-au așezat lucrurile în creier foarte bine "

Dânsa mi-a zis că și ea a luat în considerare acest diagnostic încă de mult timp, dar pentru că ăsta este protocolul în cazul psihoterapiei și al psihiatrilor în special - să excludă orice alt tip de tulburare care ar putea să existe și abia atunci să pună un diagnostic clar, foarte bine definit.

Și, într-adevăr, m-a trimis la un alt medic specialist care se ocupă de diagnosticarea și tratarea ADHD-ului. Mi-am primit, bineînțeles, diagnosticul exact așa cum mă și așteptam că este și de acolo am căpătat foarte multă claritate. Sau cel puțin pentru mine s-au așezat lucrurile în creier foarte bine la locul lor, în sensul ăsta", a povesti Nicoleta Nucă, într-un interviu pentru ciao.ro.

"În tot corpul se întâmplă un haos"

"Am stat o perioadă pe tratament, dar atâta timp cât am reușit să capăt cumva niște mecanisme de gestionare a simptomelor de lipsă de atenție, această dezorganizare, haosul ăsta pe care îl ai în minte și în creier, în general, în suflet. În tot corpul se întâmplă un haos. În cazul oamenilor cu ADHD se întâmplă foarte multe. Ai parte de foarte multe emoții și simptome similare cu depresia, cu anxietatea, cu diverse alte tulburări psihoemoționale. Și am învățat, pe perioada cu tratamentul, să le gestionez un pic mai bine, să știu de unde pornesc, de ce se întâmplă astfel sau pur și simplu să gestionez emoțiile cum trebuie. Adică să știu cum să primesc informația și stimulii din exterior în momentul în care vin spre creierul meu și cum să le prioritizez", a mai povestit artista.

Ce este ADHD

ADHD sau tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie face parte din arealul tulburărilor mintale ale căror manifestări caracteristice sunt deficitul de atenţie sau hiperactivitatea şi impulsivitatea. De obicei, ADHD este identificat în anii de şcoală primară, atunci când lipsa de atenţie a copilului devine deranjantă şi evidentă, spune medicul.

Asociaţia Americană de Psihiatrie estimează, de exemplu, că 3% până la 7% dintre cei de vârstă şcolară au acest diagnostic. La persoanele între 18 - 44 ani cu diagnostic confirmat, 5,4% sunt bărbaţi şi 3,2% femei, potrivit Agerpres.

Orice persoană poate manifesta, la un moment dat, simptome specifice tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie, dar acestea nu au nicio relevanţă dacă au apărut recent sau nu sunt atât de severe încât să interfereze cu modul obişnuit de viaţă al pacientului. La adult, susţine dr. Codrina Moraru, putem observa tulburări de concentrare şi de a rămâne focusat.

Mulţi adulţi cu ADHD îşi gestionează cu greutate sentimentele, mai ales când vine vorba de emoţii precum furia sau frustrarea. În astfel de situaţii simptomele emoţionale comune celor cu ADHD includ: sentimentul de subperformanţă, nu se descurcă bine cu frustarea, iritabilitate sau schimbări de dispoziţie, dificultăţi în a rămâne motivat, hipersensibilitate la critici, temperament adesea exploziv, stimă de sine scăzută şi sentiment de nesiguranţă.

