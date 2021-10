Negocieri pentru viitorul Guvern. Cristian Bușoi: Premierul trebuie să vină de la PNL

Premierul trebuie să vină de la PNL, declară vicepreședintele formațiunii Cristian Bușoi. El afirmă că liberalilor le este foarte greu să facă parte dintr-un Guvern condus de USR, „cu tot respectul față de Dacian Cioloș", scrie Mediafax.

Cristian Bușoi dă de înțeles la RFI că PNL nu va susține un Guvern condus de Dacian Cioloș: „Este foarte dificil pentru PNL, cu tot respectul și personal și al PNL pentru Dacian Cioloș, eu sunt împreună cu el în Parlamentul European și știu și capacitatea lui și felul în care este respectat, dar cu tot respectul față de Dacian Cioloș, este foarte complicat pentru PNL să intre într-un Guvern, după ce a fost călcat în picioare, după ce s-a votat o moțiune de cenzură USR-PSD-AUR și să intre într-un Guvern care ar fi condus de USR".

Liberalul declară că premierul trebuie să vină de la PNL: „Trebuie să reconstruim această coaliție PNL-USR-UDMR. Sper ca după această încercare, colegii din USR să înțeleagă că premierul trebuie să vină de la PNL și sigur, cel mai bine pentru coerența coaliției ar fi să fie președintele PNL, Florin Cîțu".

Moşteanu, apel la responsabilitate

USR va veni în faţa Parlamentului, la începutul săptămânii viitoare, cu un guvern aprobat în Comitetul Politic al partidului, în cazul în care vor eşua negocierile cu PNL, UDMR şi minorităţi pentru refacerea coaliţiei de guvernare, a anunţat, joi, liderul deputaţilor formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.



"Am convocat Comitetul Politic pentru duminică după-amiază. Comitetul politic este organismul statutar al USR, care decide intrarea la guvernare, deci aprobă programul de guvernare şi decide lista de miniştri. Prioritatea numărul unu a premierului desemnat Dacian Cioloş este refacerea coaliţiei de guvernare alături de PNL, UDMR şi cu sprijinul minorităţilor naţionale din Parlamentul României. Asta este prioritatea noastră, este prioritatea dânsului. Am spus în mod repetat de o lună şi ceva. Însă, în cazul în care negocierile, discuţiile eşuează în următoarele zile, trebuie să mergem înainte, România trebuie guvernată. Premierul desemnat Dacian Cioloş are acest mandat din partea preşedintelui României pentru a forma un guvern şi va veni cu el în faţa Parlamentului. (...) Dacă aceste negocieri vor eşua, vom veni în faţa Parlamentului cu un guvern aprobat de Comitetul politic, o listă de miniştri şi un program aprobat de Comitetul Politic la începutul săptămânii viitoare", a afirmat Ionuţ Moşteanu.

"Ţara trebuie să fie guvernată de un guvern cu puteri depline şi pentru asta, din nou, fac un apel la responsabilitate. PNL nu a vrut să propună prim-ministru, PSD nu a vrut să propună prim-ministru. Ne-am asumat acest rol. Am venit cu o propunere de prim-ministru. Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloş pentru a forma un guvern şi mergem înainte", a spus Moşteanu.