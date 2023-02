Moldovenii și-au spus și astăzi, 23 februarie, ”La mulți ani!”, de Ziua Armatei Roşii. Nostalgie sau prostie?

Nostalgici din fire sau pur și simplu ignoranți, moldovenii și-au spus și astăzi "La Mulți Ani", cu ocazia zilei de 23 februarie. Întâmplarea a făcut ca fix astăzi să mă aflu acasă la ai mei, în Republica Moldova. Am fost oripilată când am văzut că încă de dimineață "prietenii" mei din mediul online au început să sărbătorească. Ce anume? Nici ei nu știu.

Ce se sărbătorește, de fapt, pe 23 februarie

În perioada Uniunii Sovietice, pe data de 23 februarie era marcată Ziua Armatei Roşii. Serviciul militar era obligatoriu în URSS, iar Armata Sovietică era formată din reprezentanţii tuturor popoarelor din componenţa Uniunii Sovietice, prin urmare și din cetățenii moldoveni. După destrămarea Uniunii Sovietice, în Federaţia Rusă această zi a rămas însemnată cu roşu în calendar, numindu-se acum Ziua Apărătorului Patriei. În această zi în Rusia se fac parade, iar Putin iese să îi felicite pe soldați.

Între timp, în Republica Moldova 23 februarie încă a rămas o dată importantă pentru mulți. Cei mai în vârstă poate că sunt nostalgici și duc dorul vremurilor de demult, nu știu... Tinerii, în schimb, clar dau dovadă de ignoranță și multă prostie. Mulți habar nu au ce se sărbătorește, de fapt astăzi, că nu e sărbătoarea noastră, e a rușilor, a celor care acum un an au invadat Ucraina, au comis crime de război, au omorât copii nevinovați și au violat femei, au distrus școli, spitale și grădinițe. Da, și să nu uităm, au bombardat infrastructura energetică a țării vecine, iar Moldova a rămas pe întuneric ore bune. Motiv bun de sărbătoare, nu? La Mulți Ani, moldoveni! Ce bine o ducem...

Sărbătoarea rușilor, confundată cu Ziua Internațională a Bărbaților

Nu m-am putut abține și i-am întrebat pe unii prin comentarii de ce încă sărbătoresc această zi și am constatat că cei mai tineri încurcă această zi cu Ziua Internațională a Bărbatului, marcată, de fapt, pe 19 noiembrie. Astfel, se pare fie din obișnuință, fie din lipsa unei zile naționale a bărbaților, mulți continuă să aștepte felicitări în această zi, chiar și cei care s-au născut la ani buni după căderea URSS. Și le primesc. Femeile au grijă să le ofere cadouri soților lor, iubitele la fel, crezând că astfel își arată recunoștința pentru cât de bărbați sunt ei. Până și în magazinele din Republica Moldova găsești cadouri speciale pentru bărbați cu ocazia zilei de 23 februarie. Am intrat într-o patiserie foarte cunoscută din Republica Moldova și i-am spus vânzătoarei că aș dori niște mărțișoare dulci. Știți ce răspuns am primit?

"Nu avem. Momentan avem produse speciale pentru sărbătoarea de 23 februarie dacă doriți ceva pentru soț sau iubit. Reveniți după ce trece sărbătoarea bărbaților", asta mi s-a spus.

M-am uitat urât la ea și am vrut să o întreb dacă ea știe ce se sărbătorește astăzi, de fapt. Nu am mai făcut-o. Eram deja obosită să dau explicații altor tineri de vârsta mea, șocați de faptul că mă simt revoltată de faptul că încă îi venerăm atât de mult pe ruși, încât le luăm și sărbătorile, de parcă nu le-am avea pe ale noastre.

Hai că și Putin v-a zis La Mulți Ani!

Vladimir Putin i-a felicitat pe ruși cu 23 februarie și în acest an. Potrivit liderului de la Kremlin, această sărbătoare "simbolizează istoria eroică a armatei și marinei noastre, legătura de nezdruncinat a tuturor generațiilor de apărători ai Patriei".

"Dragi tovarăși! Dragi veterani! Vă felicit cu sărbătoarea - Ziua Apărătorului Patriei. Această sărbătoare națională simbolizează istoria eroică a armatei și marinei noastre, legătura de nezdruncinat a tuturor generațiilor de apărători ai Patriei. Ea întruchipează recunoștința noastră profundă fiilor și fiicelor credincioșilor Patriei, tuturor celor care, necruțându-se, au luptat cu dușmanul pentru țara natală, pentru poporul lor, cu onoare și victorie, trecuți prin orice încercări”, s spus Putin.

Deci, ce să vă mai zic, dragi moldoveni, dacă tot vă simțiți mai bărbați astăzi, sper să vă simțiți la fel de bărbați și dacă dictatorul va decide că Republica Moldova trebuie să aibă aceeași soartă ca și Ucraina.

