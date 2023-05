Misterul sferelor preistorice de piatră: Nimeni nu își poate da seama pentru ce sunt acestea

Deși aceste sfere de piatră au fost descoperite cu peste 200 de ani în urmă, până astăzi nimeni nu a reușit să ofere o explicație asupra provenienței lor sau asupra a ce ar putea însemna aceste artefacte.

Au fost formulate mai multe teorii pentru a explica utilizarea sau semnificația acestora, dar niciuna nu a fost acceptată pe scară largă. Sferele datează din neoliticul târziu, cu aproximativ 5.000 de ani în urmă, iar cele mai multe au fost găsite în Aberdeenshire, la est de Munții Grampian.

Până în prezent, un număr semnificativ (peste 400) au fost dezgropate, dar nimeni nu și-a dat seama încă exact pentru ce au fost proiectate și folosite, potrivit unui articol publicat de Fanpage.

Fabricate din diferite tipuri de piatră, inclusiv gresie și granit, toate aceste bile au asemănări izbitoare: majoritatea au în jur de 70 mm în diametru, cu excepția uneia dintre cele mai mari, care măsoară 114 mm, și toate prezintă niveluri diferite de manoperă, caracterizate printr-un număr diferit de denivelări pe suprafață (numite discuri sau butoane).

This beautiful carved black, fine-grained stone ball, Towie ball, was found in Aberdeenshire. People have long wondered about what it was &how it was used, but it had clearly been a precious possession &a symbol of power. 3000 BC, average d. 7.3cm, 531g. https://t.co/HagAnplBQm pic.twitter.com/eKUlnKRbkv