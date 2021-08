Mircea Badea l-a abordat direct pe Mircea Diaconu despre Elena Lasconi. ”S-a terminat. NEBUNIE”

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, lider al USR PLUS Câmpulung, este în atenția realizatorului TV, Mircea Badea. El l-a abordat direct pe actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar, și l-a întrebat, în pasa cu ”Sinteza Zilei”, care e situația la el, în Câmpulung, căci sunt mai puține știri decât și-ar dori cu primarul Lasconi. Discuția a fost inițiată pe un ton ironic și de amuzament de către Mircea Badea. În schimb, situația pare să fie totuși dureroasă, după cum a descris-o Mircea Diaconu.

”Știrile sunt rare față de mi-aș dori eu să vină din zona aia, pentru că chiar aș vrea să fiu la curent cu activitatea domniei sale. Speram să ne dați niște detalii, ați intrat în contact cu activitatea administrativă a doamnei primar de la USR? U-Se-Re!” a spus Mircea Badea. ”Am fost zilele trecute, am trecut prin Câmpulung și eram cu o seară înainte Sfântul Ilie, ziua orașului. De când ne știm noi, era bâlciul tradițional. M-am uitat în oraș, nu era niciun semn că va fi ceva. S-a terminat cu zilele orașului. Nebunie! Am băut o cafea și au început oamenii să spună că ziua orașului nu e nimic, dar aveau și tabără de matematică, cea mai tare din țară, olimpici, dar s-a desființat tot ce se făcea, pentru că era făcut de ceilalți. (...) De curând, trebuia sărbătorit Ion Barbu, n-a făcut nimic primăria. Nimic, nimic!” a răspuns Mircea Diaconu. ”Eu o susțin” a precizat Mircea Badea.

La finalul lunii iulie, Elena Lasconi precizat, într-un comunicat, că au luat decizia de a anula evenimentele de Zilele Municipiului – Câmpulung 2021, Capitala scrisului românesc, motivând că ”schimbarea continuă a reglementărilor de la nivel național referitoare la organizarea evenimentelor cu public în context pandemic au dus la întârzierea până în jurul datei de 10 iulie a luării deciziei de a organiza acest eveniment.”, adăugând că ”pe data de 21 iulie am fost puși în situația în care aceste demersuri au fost realizate neprofesionist și, în plus, firmele care au participat la licitație nu au îndeplinit condițiile de calificare. Astfel că am luat decizia foarte grea, însă singura legală, pe care puțini primari ar fi luat-o vreodată, de a anula licitația.”

”Întrucât licitația a fost anulată, nu s-a cheltuit nici un leu din bugetul alocat pentru acest proiect. Bugetul alocat va fi folosit, așa cum am propus prin rectificare bugetară, pentru amenajarea unui nou spațiu public, Piața Neacșu, o agora concepută să unească comunitatea. Subliniez, faptul că, acești bani au fost alocați municipiului nostru, de către Guvern prin legea bugetului de stat 2021, cu destinație strictă pe evenimentul Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc și nu pot fi folosiți în alt scop. În această vară, vom organiza alte evenimente artistice în cadrul proiectului Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc, dacă contextul pandemic ne va permite acest lucru. Vă asigur că principiile mele călăuzitoare rămân respectarea legalității, dedicarea totală pentru dezvoltarea Câmpulungului și, mai presus de orice, respectul și iubirea pentru câmpulungeni și acest oraș binecuvântat.”, se arăta în comunicatul transmis de Elena Lasconi.