Ministrul Mediului, sfaturi pentru români: Să folosim dușul un timp cât mai scurt. Robinetul închis când ne spălăm pe dinți

Întrebat ce trebuie să facem concret şi ce înseamnă practic raționalizarea, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a oferit următorul răspuns: „În momentul în care trebuie să renunțăm la ceva și la un consum semnificativ, cea care trebuie sacrificată este activitatea de udare. Sfaturile sunt cunoscute, lumea a auzit despre ele, dar nu ne gândim în fiecare zi să nu facem baie în cadă, să folosim dușul pe un timp cât mai scurt și fără a beneficia de plăcerea deosebită de a sta minute în șir sub duș. De a nu mai lăsa apa sau robinetul deschis în momentul în care ne spălăm pe dinți, de a nu uita robinetul să curgă, când nu avem nevoie de apă. Sunt foarte multe metode.”

Întrebat dacă există pericolul ca România să rămână fără apă, ministrul Mediului a spus: „Nu este. Sunt locații afectate, sunt localități, comunități afectate, dar per ansamblu, în continuare, marile rezervare, marile lacuri de acumulare stau bine. (...) Per ansamblu, situația nu este încă gravă, dar sunt câteva localități afectate, pentru că exact acolo unde sistemul de alimentare cu apă potabilă s-a alimentat din puțuri forate, cantitățile sunt gândite pe un consum normal. În momentul în care sare, se dublează, se triplează, crește de cinci ori cantitatea consumată de localitatea respectivă, de comunitatea respectivă, apar problemele. (...) Majoritatea lacurilor de acumulare sunt la un grad de umplere satisfăcător. Sunt câteva excepții. Avem Lacul Amara, unde este o imagine dezolantă, tristă. Este aproape incredibil că am ajuns deja în secolul XXI să asistăm la dispariția totală a unor habitate naturale.”

„Sunt decenii de greșeli și acum trebuie să cheltuim bani pentru a reface habitatele respective. În PNRR avem refacerea habitatelor umede, avem refacerea unor pajiști care sunt în pericol, avem bani pentru plantări de terenuri de păduri, să creăm zone forestiere. Putem salva zonele acelea de deșertificare prin plantare de păduri noi. Deci măsuri există, bani există, trebuie să se implice toată lumea la implementare, pentru că altfel vor dispărea și vom pierde zi de zi habitat extrem de valoros”, a spus ministrul Tanczos Barna, miercuri, în emisiunea „În faţa naţiunii” de la Antena 3.

Cum să te îmbraci în avion pentru a nu avea probleme de sănătate în timpul zborului

Tu știi cum să te îmbraci în avion? Știi cu ce ar fi bine să fii îmbrăcat în caz de incendiu la bord?

La aceste întrebări vă răspunde pilotul Cezar Osiceanu.

„Să vorbim și despre ținuta de drum a pasagerului. La controlul de securitate, în mod sigur, vor fi descălțați pasagerii cu bocanci, pantofi cu talpa groasă sau cu toc înalt.

În avion, în special la cursele lungi, sau în cazul avioanelor amenajate pentru low cost, cu spații mici între scaune, picioarele se vor umfla și se va acumula sânge.

De aceea este indicat să fie folosite șosete 3/4 sau ciorapi lungi, de compresie, care să ajute organismul, precum și o încălțăminte lejeră cu șiret de preferat.

Hainele, cămășile și tricourile sunt de preferat a fi din materiale naturale sau cu o concentrație și termică cât mai mică. Această sugestie se bazează pe faptul că în avion, organismul transpiră mai mult decât de obicei ca urmare a umflării cu aer atât avionului, cât și a corpului în momentul presurizării lui, iar în cazul unui incendiu la bord, acestea sunt mai inflamabile.

În cazul în care compania aeriană permite bagajul de mână al pasagerului, acesta trebuie să se asigure că respectă volumul, greutatea și dimensiunile prezentate pe site. În caz contrar fie poate fi suprataxat pentru acest bagaj și trimis la cala, fie obligat să îl dea la cală la urcarea în avion”, a spus pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.

