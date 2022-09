Mihai Bendeac, înlocuit la iUmor. Cine va ocupa scaunul său de jurat

Costel Bojog se alătură pupitrului juriului iUmor, în calitate de jurat permanent, începând din cea de-a şasea ediţie a show-ului, difuzată duminică, de la 20:00, la Antena 1. Astfel, comediantul va continua căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului 13 alături de Delia, Cheloo şi juratul-surpriză al fiecărei ediţii iUmor.

"Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia şi Cheloo și sunt încântat că am șansa să cunosc oameni interesanți și valoroși la masa juraților. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este şi despre asta, pentru că ... iUmor şi n-ai scăpare! Până acum, m-am distrat foarte tare şi am învăţat multe! E o experienţă grozavă!”, a mărturisit Costel.

Audițiile sezonului 13 continuă duminică, de la 20.00, la Antena 1, când seria juraţilor-surpriză care se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii continuă cu Maia Morgenstern. Actriţa nu va scăpa nici ea de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor la care se aşteaptă cel mai puţin. Cine sunt cei care vin să o ia la roast pe jurata-surpriză iUmor, telespectatorii vor descoperi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

De la stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă și până la cele mai neobișnuite forme de a impresiona jurații iUmor, concurenții vin și în acest sezon hotărâți să obțină voturile acestora. Invitații speciali nu vor lipsi nici din acest nou sezon și vor demonstra din nou că umorul nu are limite, în cadrul singurei emisiuni TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube.

