Mihaela Bilic dă peste cap tot ce se credea despre diete: Ce înseamnă să mănânci sănătos?

"Ce înseamnă să mănânci sănătos?

S' mănânci sănătos înseamnă in primul rând să mănânci in functie de senzatiile alimentare (foame, sațietate). Înseamnă să mănânci intuitiv (în funcţie de apetit, pofte) şi nu în ultimul rând să nu ai tabu-uri alimentare (alimente interzise).

Mâncarea sănătoasă nu înseamnă mâncare dietetică, dimpotrivă: tot ce e gras e sănătos, de la unt la ciocolată. Noi, oamenii, creștem din grăsime, nu din apă si frunze!

Tot mâncat sănătos înseamnă când te bazezi pe cele 5 simţuri cu care este dotat corpul (văz, auz, miros, gust, atingere) atunci când evaluezi mâncarea, nu pe deciziile şi informațiile raţionale ale minții. Mintea nu simte, ea are doar gânduri şi idei care sunt uşor de manipulat şi de influențat, corpul în schimb nu poate fi păcălit. Şi dacă ceva ne place cu adevărat, înseamnă că e sănătos şi ne face bine

Cât despre program şi număr de mese, fiecare e liber să decidă ritmul care i se potriveşte. Silueta este rezultatul echilibrului dintre cantitatea de mâncare consumată şi cheltuielile organismului. Fiecare individ are un buget de calorii în care trebuie să se încadreze, unii sunt mai “bogați”, alții mai “săraci”… Mâncatul peste buget duce la îngrășat. Iar dacă avem kilograme in plus, nu înseamnă că mâncăm nesănătos, ci doar că mâncăm prea mult!!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Trei trucuri pentru a slăbi rapid

Recent, nutriţionistul a expus şi trei metode prin care orice poate slăbi.

"Ca să începeți anul cu dreptul... Există o mulțime de lucruri bune și obiceiuri noi pe care le putem “adopta”, nu doar pentru slăbit, ci ca stil de viață sănătos. Primul ar fi eliminarea ronțăielilor dintre mese. Faceți curățenie în programul alimentar și limitați-vă la 3 mese principale, fără nimic de ciugulit, nici dulce, nici sărat, nici migdale, nici covrigei, nici biscuiți.

Alt obiectiv: limitarea consumului de zahăr. Nu consumați niciun lichid care are calorii, nici sucuri fresh sau naturale, nici băuturi carbogazoase, nici bere sau alcool. Fructele se mănâncă ca atare, mestecate, pe post de desert sănătos. Cât despre prăjituri, o dată sau de 2 ori pe săptămână, ca premiu", a declarat Mihaela Bilic. CITEŞTE MAI MULTE AICI

