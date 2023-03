"Mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook". Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul: Eu n-am crezut că e român. M-a condus la hotel

"Ne-am cunoscut într-un avion. Eu n-am crezut că e român, de fapt, el e român, dar nu e cetățean român. Pur și simplu, el avea un card și intra primul în avion și am intrat și eu, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el și el s-a ridicat să-mi facă loc să mă așez și eu i-am zis "Thank you", că n-am crezut că e român și el mi-a zis "You`re welcome" și, după, eu am început să mă joc pe telefon și, la un moment dat, mi s-a părut că sforăie și am zis că-l filmez să-l pun pe Facebook.

Când m-am uitat, nu el sforăia, ci alt domn din spate și am zis să-l filmez. Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut. M-a condus la hotelul unde eram cazată și am făcut schimb de numere de telefon. M-a fascinat că fusese în studenție, avusese o bursă în China și îmi spunea că lui îi place foarte mult Asia și am avut o contrazicere că mie nu-mi plăcea. Am început să vorbim și să fac drumuri tot mai dese pe la Frankfurt și asta a fost", a spus Mara Bănică, în emisiunea "În oglindă", scrie viva.ro.

"Este șeful unei multinaționale"

"El este șeful unei multinaționale care are legătură cu duty free-urile, dar s-au închis în covid și atunci a venit în România și cumva ne-a folosit pandemia, ne-a adus împreună. Mă întreabă multe lume dacă plec și nu cred că aș putea să plec din țară, fiica mea e nemțoaică. Mie Germania îmi place foarte mult, sunt civilizați, sunt curați, duminica e totul închis, e pentru familie. Eu aici m-am realizat.

Nu e ceva ce am dorit eu neapărat, dar soțul meu nu dorește deloc să se afișeze. Mi-a zis că e ok ca eu să apar, că ăsta e job-ul meu, dar că el nu este "soțul Marei Bănică", are și el un nume. Îl înțeleg cumva, că fiecare avem bine desenate locurile în ierarhia asta. Noi ne-am căsătorit religios în pandemie… Făceam o varză călită și mă sună și îmi zice: "Mâine, la ora 2, ne cununăm". A doua zi, mâine la ora 2, noi cu o mână de prieteni și câteva rude am mers la biserică", a mai spus Mara Bănică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News