"Mi-am dat seama că nu este iubire". Maria Constantin, la doi ani de la moartea lui Marcel Toader: Trăiam din evenimentele mele. Avea datorii mari

Maria Constantin a declarat că, după participarea la emisiunea "Ferma", de la ProTV, relația ei cu Marcel Toader s-a deteriorat.

”Am am avut o perioadă foarte proastă. Îmi murise tatăl, nu-mi doream să plec de acolo, că vin acasă și erau gândurile, problemele… Nu am reușit să plâng după moartea tatălui meu, era ceva ce țineam în mine. Lucrul acesta a dăunat relației, m-a degradat pe mine sentimental. Nu mai vedeam fericire, mi se părea că totul se întâmplă fără niciun scop: El ieșise mai repede din show că mă simt mult mai bine singură, liberă. Apoi lucrurile le-am văzut altfel, ca și cum mă îngrădea să fac anumite chestii și mi-am dat seama că nu este o iubire, ci o dependență”, susține Maria Constantin.

"Trăiam din evenimentele mele"

”Noi trăiam efectiv din evenimentele pe care eu le aveam. Într-adevăr, foarte multe relații le avea el, unde aveam intrările… Este adevărat că am câștigat notorietate, dar dacă nu eram talentată… Când un om nu are talent și nu este telegenic și nu are nici măcar ceva de spus, atunci nu îl poți promova. Marcel Toader m-a ajutat, în proporție de 50%, dar nu m-a ajutat material sau cu munca pe care o depuneam. Nu m-a ajutat să-mi dea vreo sumă de bani. Ba, din contră.

Când eu am plecat, pe data de 31 iulie, vreau să spun că aveam 6000 în contul firmei. Am scos jumătate pentru el, jumătate am păstrat eu. Eu investisem în acel apartament. Am cumpărat mobilă, am cumpărat covoare… Am renovat, am făcut absolut tot și apoi, la tv, văd că se spune că nu am făcut nimic, că am luat toți banii. Nu știu care bani… Nu știu dacă eram obligată să las, dar am lăsat pentru că știam că se descurcă foarte greu cu banii. Nu greu, foarte greu. Avea datorii foarte mari. Am încercat să-l ajut, dar eu efectiv nu mai puteam sufletește să stau, nu din alt punct de vedere. Pentru mine, datoriile nu sunt o problemă”, a mai spus Maria Constantin, în emisiunea online ”Detectorul de minciuni”, scrie click.ro.

”Din toate relațiile am plecat cu 0 lei"

”Din toate relațiile am plecat cu 0 lei, 0 bani, poate decât cu hainele de pe mine, pentru că știu că sunt o femeie puternică, știu că am o carieră… Tot timpul am fost independentă. Da, uite, tocmai acum am reușit să îmi cumpăr un amărât de apartament și o mașină, pentru că pe mine nu m-au interesat lucrurile acestea și am pierdut mașini, case, nici nu mai contează ce am pierdut. Pentru mine a fost foarte important, ca și artist, să pot crea, să fiu ok, să fiu liniștită”, a mai mărturisit cântăreața.

