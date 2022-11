Metroul din Drumul Taberei, "proiect inutil". Ana Bulai: În zona aceea, odată cu îmbătrânirea vine și o scădere a activității... Bucureștiul va colapsa

Metroul din Drumul Taberei, singura magistrală construită după Revoluţie, are cei mai puţini călători. Ana Bulai, expert la Banca Mondială, a tras atenția asupra unui aspect important.

Magistrala M5 din Drumul Taberei poate fi nominalizată în cartea recordurilor bucureștene ca fiind cea mai puţin circulată linie de metrou din Bucureşti. De la singura magistrală construită de la zero după Revoluţie se avea așteptări mari, dar se pare că media călătorilor care îi trec pragul este cu mult sub calculele inițiale.

Ana Bulai, expert la Banca Mondială, a explicat care ar fi trebuit să fie criteriile luate în considerare de la început pentru asigurarea succesului unui proiect de acest gen.

”Fiecare proiect are o fereastră a lui de oportunitate. Dacă este depășită, proiectul devine inutil. Dacă tu îți proiectezi o investiție de infrastructură de tipul acesta, într-un cartier cu rată mare de îmbătrânire - pentru că Drumul Taberei este un cartier care tinde să îmbătrânească... Rata de de îmbătrânire corelează cu mobilitate mai scăzută a persoanelor în plan municipal, nu se mai duc neapărat dintr-un sector în altul. Dacă în zona respectivă, odată cu îmbătrânirea vine și o scădere a activității, a migrației interne pentru muncă...

Toate lucrurile acestea ar trebui gândite pentru momentul lor de oportunitate. Dacă se reușea ca metroul să se ducă până spre Măgurele, ar fi fost extraordinar. Bucureștiul colapsează, dacă rămâne în granițele actuale, pentru că el are niște obligații în ceea ce privește spațiul verde, pentru că el are niște obligații în ceea ce privește reziliența construcțiilor, spațiul de manevrabilitate al instituțiilor de intervenție etc... ”, a declarat Ana Bulai,

Val Vâlcu a vorbit, la Realitatea Plus, despre Pasajul Domnești, care fost complet blocat astăzi, în prima dimineață aglomerată de după inaugurare. Potrivit jurnalistului, era mai bine dacă în acea zonă se construia un simplu pod. De altfel, Val Vâlcu remarcă faptul că în țară există și alte lucrări similare prost făcute.

"Din 1988, de când am carnet, trec DN1 peste linia de tren, barieră - e drept că acum au rezolvat problema cu traficul feroviar, este mai redus, trenurile vin mai rar, dar acolo era atât de simplu să faci un pod... Domnule, e DN1! Adică, până la urmă, ține loc de autostradă, că nu avem să treacă munții. Ce să ne mai complicăm, aici, că trebuie să descarce pe centură, să vină pe partea cealaltă să treacă sătenii? Nu avem ce discuta.

La Căldărușani, dacă vă duceți la mănăstire - ceea ce vă recomand, e în plin proces acum de restaurare, de recondiționare - e ușor. De pe autostradă ajungi lângă Căldărușani. Când te întorci, mai erau mult spus 100 de metri ca să fie legată de autostradă. Hai să zicem 75 de metri. Domnule, ăia nu sunt făcuți. Te trimite tocmai pe nu știu unde ca să ajungi pe autostradă... Chestii din astea neterminate. E plină țara de din astea...", a declarat Val Vâlcu, la Realitatea Plus.

