Messi, mesaj după ce a făcut Covid-19: Mi-a luat mai mult timp decât am prevăzut pentru a mă face bine

Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain) a dezvăluit pe reţelele de socializare că are nevoie de mai mult timp pentru a se reface după ce a fost infectat cu Covid-19 în timpul sărbătorilor de iarnă, transmite AFP.

Aşa cum ştiţi, eu am avut Covid şi vreau să vă mulţumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Mi-a luat mai mult timp decât am prevăzut pentru a mă face bine şi sunt aproape restabilit şi nerăbdător să revin pe teren. Mă antrenez în aceste zile pentru a mă reface 100%, înainte de frumoasele provocări din acest an şi sper că în curând ne vom revedea, a scris Messi pe contul său de Instagram, unde a postat şi o fotografie alături de soţia lui Antonella Roccuzzo şi canişul lor Toby.



Messi, care a câştigat Balonul de Aur pentru a şaptea oară, a contractat virusul în vacanţa de iarnă, după ce a petrecut câteva zile în Argentina. După revenirea în Franţa, pe 5 ianuarie, el a fost testat negativ şi a început antrenamentele individuale la baza sportivă a lui PSG, dar nu a fost suficient recuperat pentru a juca în meciurile oficiale. Cel mai probabil , Lionel Messi va fi menajat şi la meciul de sâmbătă dintre Paris Saint-Germain şi Brest, din Ligue 1, potrivit Agerpres.

Alte ştiri din sport: Viza lui Novak Djokovic a fost anulată de autoritățile australiene

Australia a decis, pentru a doua oară, anularea vizei lui Novak Djokovic. Ministrul Imigrației, Alex Hawke, a hotărât anularea vizei lui Djokovic în baza unei prerogative excepționale conferite acestuia de legislația acestei țări.

"Astăzi, mi-am exercitat puterea în temeiul secțiunii 133C(3) din Legea privind migrația de a anula viza deținută de dl Novak Djokovic din motive de sănătate și bună ordine, considerând că este în interesul public să fac acest lucru. Am luat în considerare cu atenție informațiile furnizate de Departamentul Afacerilor Interne, de Forța de Frontieră Australiană și de dl Djokovic. Guvernul Morrison este ferm angajat să protejeze granițele Australiei, în special în legătură cu pandemia COVID-19", a transmis ministrul Imigrației, potrivit The Age.

Tipul acesta de expulzare implică interdicția de a intra timp de trei ani pe teritoriul Australiei. Având în vedere faptul că Novak Djokovic poate ataca în instanță și această decizie, nu este clar dacă tenismenul va fi imediat expulzat.

De altfel, zilele trecute se anunțase clar că ministrul Imigrării, Alex Hawke, analizează posibilitatea anulării vizei sportivului.

