Mercur retrograd, cursă cu obstacole. Previziuni pentru fiecare zodie/ascendent. Efecte până pe 29 octombrie

Daniela Simulescu, astrolog și redactor-șef Astrosens.ro, aduce vești cu privire la retrogradarea lui Mercur. Mișcarea retrogradă a planetei comunicării și a transporturilor nu este una deloc simplă, căci se va muta din semn de aer în semn de pământ, făcându-ne să reevaluăm serios fiecare detaliu.

Vedem cu Mercur retrograd unde am jucat teatru, unde nu am fost noi înșine, unde nu am fost reali, unde nu am fost autentici. Ne întâlnim cu oameni pe care nu i-am mai văzut de mult și vedem dacă ne mai putem da o șansă alături de ei sau vedem unde anume am greșit și încercăm să corectăm.

Dacă în această perioadă de retrogradare primiți un diagnostic, nu îl luați ca atare, ci mai degrabă verificați-l, cereți și a doua părere.

Ca de obicei, Mercur retrograd va aduce amânări și foarte multe întârzieri, posibile căderi ale rețelelor sociale, probleme cu drumurile. Astrologul vă recomandă să aveți grijă la accidente auto, mai ales că și Marte va retrograda.

Cu ce se va confrunta fiecare zodie/ ascendent în perioada retrogradării lui Mercur:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Mercur se întoarce din casa a 7-a a relațiilor în casa a 6-a a muncii, deci sectorul relațional și cel al muncii vor fi luate în vizor. Poate că ai greșit și acolo și acolo. Poate că trebuie să mai muncești în ambele direcții. Nu lua decizii de a intra într-o relație, nici decizii de a pleca de la muncă. Nu te grăbi cu niciun fel de decizie până la finalul lunii octombrie.

Taur/ Ascendent în Taur

Mercur se întoarce din casa a 6-a a rutinei, a lucrului, în casa a 5-a a copilului, a bucuriei. E posibil să vă confruntați cu decizii legate de copii. Să vorbiți, să aranjați, să fie puțin stresant. Pe de altă parte, undeva nu ați fost serioși, nici sinceri cu voi. Ați făcut ce a vrut societatea, sau ce au zis ceilalți. E momentul să vă ascultați copilul interior și să vedeți ce puteți face pentru a repara.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Mercur retrograd va reveni în casa a 4-a, a familiei. Apar tot felul de cheltuieli neașteptate acolo, nu prea înțelegeți ce se întâmplă. Apar tot felul de vești la care nu v-ați fi gândit. Vă întâlniți cu anumiți membri ai familiei. Totodată, vă loviți de necesitatea de a repara anumite obiecte, apar întârzieri, amânări.

