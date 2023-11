Mărturiile românilor evacuați astăzi din Fâșia Gaza. "A fost cumplit pentru noi"

MAE a anunțat astăzi că 103 români sunt pe listele pentru ieșirea din Fâșia Gaza prin punctul de frontieră Rafah, iar ulterior au apărut primele reacții ale rudelor acestor oameni, bucuroși că în sfârșit cei dragi lor vor veni în siguranță. În total sunt 235 de români care așteaptă să fie evacuați, iar 6 oameni care au și cetățenie română sunt în continuare ținuți ostatici de Hamas.

VEZI ȘI: Românii urmează să iasă din Fâșia Gaza prin punctul de frontieră Rafah

Una dintre femeile aflate pe lista celor care vor pleca astăzi din Fâșia Gaza a mărturisit pentru Antena 3 CNN că a trăit până acum momente cumplite.

"Vrem să ieșim. Ne-au anunțat Ambasada României aseară la ora 23:00, a spus să fim astăzi la ora 8:00 la granița cu Egiptul. Pentru noi primele două săptămâni a fost mai puțin grav pentru că tot conflictul era în nord, în sud mai puțin. Sincer nu am prea simțit, dar după aia, cele alte două săptămâni care au urmat, au fost foarte cumplite pentru noi pentru că nu am știut nimic, mergeam dintr-un punct în altul și nu știam ce se va întâmpla cu noi. În plus, având copiii foarte mulți, foarte mici, vă dați seama, a fost cumplit pentru noi", a spus femeia.

Un alt român ajuns la punctul de frontieră Rafah a spus că a făcut până acolo 4 ore, iar în drumul său a văzut multe clădiri dărâmate și străzi distruse.

Sora unei românce aflate pe listă: Mi s-a luat o piatră de pe inimă

Totodată, sora unei românce aflată pe lista celor care vor fi evacuați a intervenit în direct la postul de televiziune și a mulțumit pentru ajutorul acordat. Lăcrămioara Danciu spune că este foarte fericită că sora ei va veni în sfârșit acasă.

"Eu pot să spun că m-am trezit foarte fericită, cu o mare bucurie. Mi s-a luat așa o piatră de pe inimă. Am primit mesajul dimineață, cred că a fost trimis noaptea trecută, în care ei mi-au spus că au fost sunați de ambasadă și că astăzi, pe data de 7 noiembrie, să fie la punctul de frontieră Rafah pentru că erau pe acea listă cu acești 103 români care vor părăsi astăzi Fâșia Gaza, Doamne ajută, Dumnezeu să fie cu toți. Cam în două zile vor fi acasă, așa au spus. Acum depinde de cât de repede vor trece acea frontieră și aștept cu nerăbdare să-i aud la telefon.

Am încercat să-i sun, încă nu am făcut o legătură, am doar mesajul pe care l-am primit, această veste bună. Nu avem cuvinte de mulțumire, pentru cei din televiziune, tuturor jurnaliștilor care m-au ajutat ieșind și spunându-mi durerea pe care o aveam în suflet. Aș vrea să vă mulțumesc și Doamne ajută să treacă punctul de control, să fim sunați din Cairo, de acolo și apoi vă vom spune mai pe larg, vă vom da această mare fericire pe care noi acum o avem ca și familie", a spus emoționată femeia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News