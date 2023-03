Marius Şumudică se retrage din antrenorat: Fotbalul mi-a dat totul, dar familia mea merită mai multă atenție

"În data de 4 martie 2023, mai exact peste două zile, împlinesc 52 de ani. A sosit vremea să stau mai mult alături de frumoasa mea familie, pe care, datorită fotbalului, am neglijat-o într-o mare măsură.

Îmi cer scuze familiei și promit că foarte curând ei vor fi pe primul plan, cu riscul de a spune stop meseriei de antrenor. Fotbalul mi-a dat totul, dar familia mea merită mai multă atenție.

Vă iubesc și vă promit că mă voi dedica vouă cât mai curând. În maxim câteva săptămâni, fotbalul va fi istorie pentru mine.

Îmi iubesc soția, copiii, părinții, și Dumnezeu îmi spune că trebuie să fac acest pas", a anunțat Șumudică, citat de Digisport.

Marius Şumudică a semnat în vară un contract pe doi ani cu Al-Raed, din Arabia Saudită. Echipa se află pe locul 10 în campionat.

Şumudică are trei trofee cucerite în carieră. În sezonul 2015/2016 a câştigat titlul cu Astra Giurgiu, iar în startul ediţiei următoare de campionat a luat şi supercupa României cu aceeaşi echipă. În sezonul precedent, acesta a antrenat CFR Cluj timp de 6 etape, dar a primit o medalie de campion, deoarece a plecat de la ardeleni când aceştia erau pe primul loc în campionat.

În afara României, Marius Şumudică a antrenat la Kayserispor şi Gaziantep, unde a obţinut rezultate notabile, dar a fost foarte apreciat şi la Al-Shabab.

Şumi a spus care e singurul fotbalist român care poate face faţă acum în străinătate

"Referitor la fotbalul nostru. Am urmărit meciul dintre CFR și FCSB. Mi s-a făcut un pic dor de fotbalul românesc. Nu mă așteptam la acel nivel ridicat. Mi-a plăcut jocul FCSB-ului, cel mai bun din acest an. Au jucat peste așteptări și rar mi-a fost dat să văd o echipă românească care să domine CFR în acest fel.

Am văzut un jucător, care pentru mine, este unul dintre puținii români care se pot impune în străinătate, Olaru. Îi prevăd un viitor extraordinar, este un jucător care are toate ingredientele pentru a face pasul către o echipă mare din Europa. Capacitate mare de efort, stă bine pe picioare și are ce îi lipsește unui român în străinătate. Este un fotbalist complet pentru mijlocul terenului", a spus Șumudică, la Digi Sport Special.

