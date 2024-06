Marius Manole și-a cerut scuze după ce, la sfârșitul spectacolului, i-a spus unui bărbat din public că e "nesimțit". Ce l-a scos din sărite pe actor

"Aseară am jucat Hedda Gabler la sala mare a teatrului Național. Și cum jucăm noi acolo, aproape de deznodământ sună un telefon. La început am ignorat, deja ne am obișnuit din păcate cu ele. Doar că telefonul continuă să sune cu o sonerie extrem de puternică. Am continuat împreună cu Raluca Aprodu încercând disperați să trecem peste, să jucăm ce aveam de jucat deși gândurile noastre erau vraiște și nici nu mai știam ce scotem pe gură. Doar că telefonul continuă să sune. Cam un minut.

Ne am oprit, am tăcut, am așteptat. În sala era rumoare, oamenii vorbeau că pe stradă, toți îl sfătuiau pe domn să închidă telefonul sau să părăsească sala. Domnul, așa am auzit eu, spus cq nu are de ce să iasă din sala. Am reușit într un final să terminăm spectacol mai mult “ în genunchi decât în picioare”. Furios, la aplauze, am ținut un discurs în care i am zis domnului că e nesimțit și că așa ceva nu se face! Adevărul e că tremuram de nervi.

Ajuns acasă, primesc un mesaj de la o doamna spectatoare care îmi spune, că domnul avea setată alarmă că să și ia pastilele. Mă gândesc că era un om în vârstă care nici nu prea se pricepea la telefoane. Încă o dată tehnologia a învins omul.Acum mie îmi pare rău și cred că omul s a simțit tare prost pus la zid în față unei săli întregi. Dacă cineva îl cunoaște, spuneți i că îmi pare rău și că îl rog să mă ierte. Pe de altă parte, eu nu aveam de unde să știu toată povestea. Nici nu știu cum e mai bine. Eu când sunt răcit și tușesc nu mă duc la teatru, știu că o să deranjez. Habar n am … !!!! Așa a fostVa rog, închideți telefoanele într o sala de spectacol!" a scris actorul Marius Manole pe contul personal de Facebook.

La scurt timp, au început să curgă și comentariile, unele dezaprobatoare, altele de susținere:

"Reacția și discursul de la final au fost firești, este o muncă enormă în spatele oricărui spectacol care cere un respect cât de minim din partea publicului. Din păcate în cazul domnului cu pricina a fost mai mult vorba de ignoranță decât de nesimțire și nu e cu siguranță un caz izolat. Felicitări oricum pentru că ați reușit să duceți la capăt spectacolul cu forță și profesionalism!"

"Cuvintele tale s-au adresat oarecum către toți cei care fac imprudența să nu își închidă telefoanele, nu doar către acel domn. Și este foarte bine că ai vorbit deschis publicului despre această problemă, la finalul spectacolului. Societatea va evolua atunci cand vom înțelege toți că respectul pentru munca celorlalți (artiști în acest caz) și empatia față de aceștia nu sunt negociabile. Mulțumim că faceți, prin teatru, ceea ce școala și societatea nu a reușit în acești ultimi 30 de ani. Continuați! În final, bunul simț, educația, onestitatea vor prevala."

"Nu există scuză. Respectul se datorează indiferent de vârstă, sănătate, statut etc."

"Eu am crezut că e obligatoriu tușitul la spectacol. La un spectacol tușeau atât de mulți de credeam ca e obligatoriu și am tușit și eu o data, de politețe."

"Cu siguranță că nu a știut că va suna alarma chiar dacă telefonul e închis! Cei care au o vârstă deja nu au de-a face așa de bine cu tehnologia. Îl înțeleg perfect pe inculpat, deoarece și mama a trăit o situație asemănătoare și a fost tare stânjenită... Alarma e setată de ani de zile, pentru că ei iau tratament de ani de zile, zilnic pentru afecțiuni cronice, nu că era "răcit"... În fine, e frumos că v-ați cerut scuze!" - sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News