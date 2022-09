Marian Drăgulescu, în platoul emisiunii "Tu urmezi!": Pe vremea mea, toți copiii făceau asta!

Mâine seară, de la 20:00, în unicul show din țară în care se stă la coadă la cultură generală și distracție, Marian Drăgulescu este celebritatea care va păși în platoul emisiunii pentru a adresa o serie de întrebări concurentului aflat față în față cu Dan Negru.

Marian Drăgulescu trece la “Olimpiada creierelor”, de la “Tu urmezi!”, întrebările adresate de gimnastul de aur al României fac parte din domeniul sportului, care l-a consacrat pe acesta. La una dintre cele 4 întrebări, Marian Drăgulescu va exemplifica două elemente din gimnastică, chiar în platoul emisiunii, acestea fiind și variantele de răspuns pentru concurent: rostogolire înainte sau roata laterală.

“Pe vremea mea, toți copiii făceau asta, în fața blocului sau la școală. Sper că și în ziua de astăzi copiii să se mai joace cu astfel elemente din gimnastică”, spune sportivul, înainte de a executa mișcarea.

Dacă îi va purta Marian Drăgulescu noroc concurentului și va reuși acesta din urmă să facă “Tripleta” pentru a-și adjudeca din cilindrii aflați în fața lui sumele de bani uriașe, veți putea afla urmărind ediția de mâine seară a game show-ului “Tu urmezi!”, difuzat la ora 20:00, la Kanal D!

Dan Negru, înainte de premiera show-ului “Tu urmezi!”: “Există un public numeros și pentru astfel de programe TV”

“Tu urmezi!”, unicul show din România în care se stă la coadă la cultură generală și distracție, la Kanal D! La început de toamnă, miile de telespectatori de toate vârstele vor avea parte de într-un adevărat spectacol TV, în care ingredientele principale sunt întrebările de cultură generală, tensiunea inerentă concursului, umorul, apariția unor personaje inedite și premiile uriașe puse la bătaie.

“, care are premieră mâine seară, și , deja pe micile ecrane cu al doilea sezon, sunt emisiuni curajoase, pentru că aduc un altfel de public la televizor. Ambele producții sunt emisiuni pentru toată familia, care exersează inteligența celor care le privesc. Am văzut în datele de audiență că avem un număr mare de copii care ne urmăresc și mă bucură că prin noi își pot exersa vocabularul la și cultura generală la Kanal D e televiziunea care are curajul să ofere două show-uri TV despre vocabularul limbii române și despre cultura generală, și audiențele de până acum au arătat că există un public numeros și pentru astfel de programe TV. E o onoare și o bucurie că l-am descoperit”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News