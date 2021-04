Managerii spitalelor din Capitală, APEL către populație: Situația este extrem de GRAVĂ! Limita sistemului. VIDEO

Aceștia atrag atenția că există o creştere semnificativă a pacienţilor cu COVID-19 internaţi, iar situaţia este extrem de gravă. Totodată, medicii susțin că numărul echipajelor SMURD care acţionează în Capitală şi Ilfov a crescut cu 30% comparativ cu valul doi al pandemiei, iar resursa umană este epuizată şi riscă să nu mai facă faţă. Aceştia au participat duminică la o întâlnire cu ministrul sănătăţii Vlad Voiculescu.

"Dincolo de cifrele care nu sunt deloc îmbucurătoare, înregistrăm record negativ după record negativ. Acest lucru nu arată altceva decât limita sistemului. Peste ceea ce avem la un moment dat s-ar putea ca, dacă numărul pacienţilor creşte, să nu mai putem să avem paturi de terapie intensivă.", a declarat medicul Şef al UPU SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, la conferinţa de presă organizată cu acest prilej, transmite Agerpres.

Tot mai mulți pacienți fac forme grave ale bolii





El a arătat că, din punctul de vedere al echipajelor SMURD care acţionează în Capitală şi Ilfov, numărul cazurilor la care acestea sunt solicitate a crescut cu 30 % comparativ cu valul doi al pandemiei.



"Caracteristica pe care lumea trebuie să o înţeleagă este că, dacă în valul doi undeva la 50% din pacienţi aveau forme uşoare şi puteau să meargă la domiciliu, acum greu mai dăm drumul la 10% din pacienţi. Mai toţi pacienţii au nevoie de oxigen şi au nevoie de oxigen în debit mare. Avem nevoie de paturi, de echipamente, pe care, datorită sprijinului DSU, le-am avut.", a mai spus Opriţa.



El a anunţat că resursa umană este epuizată şi riscă să nu mai facă faţă.



"O altă caracteristică este că, dacă în valul doi aveam un anumit număr de pacienţi, acum ne confruntăm cu o creştere de 50% la pacienţii de zonă verde, pacienţi non-COVID. Deci pe lângă acest val, care reprezintă o creştere, mai avem şi pacienţii pe care nu îi putem neglija.", a precizat Opriţa.





Apel la populație





"Până când nu va exista o colaborare din partea populaţiei, oricât de multe măsuri am lua, nu vom putea să ieşim la liman. Trebuie să înţelegeţi că avem o capacitate limitată, că nu putem să ne dezvoltăm la infinit şi la un moment dat s-ar putea să ajungem la situaţia în care să trebuiască să discutăm despre modul în care îngrijim astfel de pacienţi.", a adăugat medicul Bogdan Opriță.



Managerul spitalului de urgenţă Spitalul de urgenţă "Sf. Pantelimon" din Bucureşti, Dragoş Daviţoiu, a afirmat că situaţia este foarte gravă pentru că spitalul este obligat să primească şi să trateze orice pacient care trece de poarta spitalului, nu doar pacienţi COVID.



"Presiunea pe noi este foarte mare. Pe lângă aceste urgenţe, Corpul medical al spitalului şi are o anumită reputaţie şi un anumit număr de pacienţi cronici şi, având în vedere patologia, nu-i putem trimite acasă.(...) Nu este bine ce se întâmplă acum şi fac şi eu un apel să încercăm să respectăm toate restricţiile şi să limităm un pic intrările în spital pentru că presiunea este foarte mare. Fac apel şi la colegii mei, din solidaritate de breaslă care nu sunt implicaţi în lupta anti-COVID, să ne ajute", a spus Daviţoiu.

"Am atins ultima linie de apărare în această luptă"

Şi Bogdan Tănase, manager interimar al Institutului Oncologic Bucureşti, a afirmat că situaţia este extrem de gravă.



"Situaţia este extrem de gravă şi, practic, odată cu implicarea în acest efort a unor spitale cum ar fi Spitalul Oncologic sau Institutul Fundeni, care prin definiţie sunt spitale dedicate unor tratamente complexe sau unor intervenţii chirurgicale specializate, am atins ultima linie de apărare în această luptă cu pandemia. Noi am înţeles urgenţa în care ne găsim ca ţară şi am înţeles să aducem o mică părticică ajutorul nostru. (...) Fără ajutorul populaţiei şi respectarea acestor măsuri, ajutorul nostru nu va însemna probabil mare lucru.", a afirmat Bogdan Tănase.