Madonna, internată la terapie intensivă. Turneul artistei o să fie anulat

„Sâmbătă, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriană gravă care a dus la o ședere de câteva zile în secția de terapie intensivă”, a scris el. „Sănătatea ei se îmbunătățește, dar este încă sub îngrijire medicală. Medicii se așteaptă la o recuperare completă, scrie The Guardian.

„În acest moment, va trebui să întrerupem toate angajamentele, inclusiv turneul. Vom împărtăși mai multe detalii cu voi de îndată ce le vom avea, inclusiv o nouă dată de începere a turneului și a spectacolelor reprogramate.”

Turneul global de 35 de orașe trebuia să fie o retrospectivă ambițioasă pentru cântăreața în vârstă de 64 de ani, sărbătorind „catalogul ei de neegalat de muzică, din ultimii peste 40 de ani”, potrivit unui anunț.

Turneul urma să se oprească în orașe americane precum Detroit, Chicago, New York și Los Angeles înainte de o etapă europeană de 11 întâlniri, care se va încheia în cele din urmă tot în America de Nord, în ianuarie 2024.

„Sunt încântată să explorez cât mai multe cântece posibil, în speranța de a le oferi fanilor mei spectacolul pe care l-au așteptat”, a spus Madonna în videoclipul de anunț al turneului.

Anunțul turneului, realizat în ianuarie, a precedat știrii că un biopic planificat despre cântăreața pop, în dezvoltare din 2020, produs de Universal Pictures, a fost abandonat. Filmul, care a făcut titluri pentru procesul său de audiție pretins epuizant, urma să fie regizat de însăși Madonna și de Julia Garner, cunoscută din Ozark.

La sfârșitul anului 2020, cântăreața a suferit o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului, în urma unei accidentări, în turneul ei „Madame X”.

„Lasă-mă să fiu sinceră cu tine – eram ca o maniacă de fitness”, a spus ea la acea vreme, potrivit Extra. „Probabil știi asta, nu? … În timpul turneului meu – nu știu dacă ați observat, dar șchiopăt foarte mult – am avut mai multă durere decât am simțit vreodată în viața mea. Sunt o femeie bionică – am avut o operație de înlocuire a șoldului.

Deci, cum să rămân în formă? Totul este în capul tău... Se numește voință, se numește nimeni nu mă va opri. Și cum mă mențin în formă este că nu cred în limitări.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News