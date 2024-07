"M-a răvășit această perioadă". Cum s-a luptat Lili Sandu cu depresia postnatală

"Se schimbă mult (n.r. relația), mai ales în primul an de maternitate. Relația trece pe locul doi-trei și nu mai ai libertatea de a petrece timp cu iubitul deoarece în fiecare zi se întâmplă câte ceva legat de copil. Nu mai ești atât de fresh, atât de doritoare să ieși la o întâlnire. Lucrurile se rezolvă ușor, ușor, trebuie timp și înțelegere din partea partenerului. Acum, abia așteptăm să lăsăm copilul la bunici pentru a fugi la un date", a spus Lili Sandu, într-un interviu pentru viva.ro.

"Mi-a fost foarte greu"

"Eu nu am fost diagnosticată (n.r. cu depresie postnatală). Am vorbit despre faptul că mi-a fost foarte greu, dar probabil venea pe fondul unei epuizări fizice și psihice. Nu mă mai recunoșteam, era o trecere spre viața de mamă și a durat până să mă obișnuiesc și să intru în acest statut. Am început să alerg în aer liber, îmi luam timp doar pentru mine, apoi vorbeam deschis cu oamenii din comunitatea mea și cu familia. E importantă susținerea familiei și să creadă că se întâmplă ceva cu tine, dar faptul că recunoști și simți că ai iubire și susținere din partea altora te ajută să mergi mai departe", a spus prezentatoarea TV.

"M-a răvășit această perioadă"

Aceasta recunoaște că depresia i-a afectat relația cu iubitul ei, Silviu.

"Am simțit asta, au fost niște ciudățenii: uneori, voiam timp pentru mine, dar nu îmi puteam lăsa copilul din brațe. M-a răvășit această perioadă. Sunt genul de mamă panicată: dacă face febră și trece peste 38.5, e grav. Altfel, sunt destul de cool cu Thomas, nu sunt nici foarte restrictivă, dar nici permisivă. Cu siguranță, Silviu a simțit stările, m-a ajutat că a fost acolo pentru mine", a mărturisit Lili Sandu.

"Depresia postnatală este ceva real"

"Sunt convinsă că foarte multe femei trec prin așa ceva și au o oarecare reținere în a vorbi deschis, sincer, fără perdea despre asta. Poate din rușine, din frica de a fi judecate sau neînțelese, din teama de a fi acuzate că se victimizează. Însă depresia postnatală este ceva normal, ceva real, ceva care se întâmplă dintotdeauna, doar că acum din ce în ce mai multe femei verbalizează lucrurile prin care trec după ce dau naștere unui copil", spunea vedeta la începutul acestui an, pentru click.ro.

