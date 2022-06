Astrologul DC News, Daniela Simulescu a vorbit despre influența Lunii noi aflate în Rac. Această fază a astrelor vorbește despre răni ale trecutului, despre noi începuturi în familia de acasă sau de la serviciu și invită la introspecție și precauție.

Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pe scurt pentru toate zodiile:

Berbec

Este o zi bună pentru a o petrece în preajma familiei chiar dacă cele mai recente evenimente nu ți-au fost pe plac.

Taur

Astrele te invită să fii mai atent la discuțiile purtate astăzi. Nu este cazul să le consideri superficiale, sigur există ceva profund de învățat din ele.

Gemeni

Luna Nouă are loc în zona banilor. Deci este posibil să câștigi o anumită sumă, dar și să cheltuiești pe ceva la care nu te-ai fi gândit.

Rac

Conjuncția Lunii cu Lilith s-ar putea să îți provoace emoții paradoxale. Deci nu este cazul să iei decizii, ci să procesezi ce simți.

Leu

Luna Nouă te invită să abandonezi unele amintiri. Să îți propui să nu mai apelezi la ele în anumite momente cheie ale vieții tale.

Fecioară

Este o zi bună pentru a-ți gândi viitorul apropiat. Dar fă tot posibilul să vizualizezi și ceva total noncomformist.

Balanță

Schimbarea atitudinii față de șefi îți va aduce doar beneficii. Mai ales că Venus, guvernatorul tău, face un aspect bun cu Jupiter, Marele Benefic.

Scorpion

Luna Nouă îți atrage atenția asupra principiilor și valorilor. Unele dintre ele s-ar putea să fie prea învechite și să nu te mai ajute.

Săgetător

Viața personală nu trebuie pusă pe tavă, ci protejată. Atat a ta, cât și a celor apropiați. Aceasta este lecția dată de Luna Nouă.

Capricorn

Cei singuri pot cunoaște o persoane interesantă. Ceilalți pot participa alături de partener la unele activități incitante.

Vărsător

Rutina zilnică trebuie îmbunătățită astfel încât viața personală să primeze. Adică să muncești într-un mod mult mai eficient.

Pești

Copiii îți vor face ziua mai frumoasă. Poți avea unele idei destul de îndrăznețe despre cum să investești o sumă de bani.

Luna nouă în Rac vorbește despre acceptarea părinților

„E bine să vă doriți, e bine să manifestați, e bine să cereți, să primiți, dar aveți grijă și de unde primiți, de unde cereți. Luna nouă în casa a douăsprezecea e problematică, vorbește despre abandon, despre pierdere, despre respingere, despre consum, așa că e bine să cereți de la univers să puteți da viață la ceva, da aveți grijă de unde cereți și cum cereți, să nu cumva să vă luați în viața voastră un om mai nepotrivit.

Această Lună nouă în Rac mai vorbește despre ceva. Vorbește despre acceptarea părinților, despre acceptarea copilăriei, despre conștientizarea faptului că atât au putut. Nu vorbește neapărat despre iertare, că iertarea e un proces, nu despre iertare, cât despre conștientizare, împăcare, acceptare. Lucrurile tot dor, dar reușiți să treceți peste. Dacă mulți dintre voi vă știți că sunteți furioși pe părinți, poate cu această dată de 29 iunie vă dați seama și vă ziceți că ”am nevoie de părinții ăștia, am nevoie de o bază, am nevoie de un echilibru în viața mea, am nevoie de rădăcini”. Luna nouă în Rac despre asta vorbește, despre rădăcini, despre rădăcinile pe care nu le știe nimeni, dar de care aveți nevoie”, a spus Daniela Simulescu.

