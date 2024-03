Liviu Dragnea a făcut AVC

Liviu Dragnea a povestit, duminică seară, la emisiunea „Culisele Statului Paralel“, la Realitatea Plus, prin ce a trecut când a fost la Belgrad.

„Am fost plecat și am mai avut și perioade în care sănătatea nu a fost foarte bună. Acum am mai terminat cu plecările și stau mai bine (n.r. cu sănătatea).“, a spus Liviu Dragnea.

„Au fost niște zvonuri la un moment dat cu o problemă pe care ați avut-o la inimă“, a spus Anca Alexandrescu.

„Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională. Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă“, a mărturisit Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a fost președinte al Partidului Social Democrat până pe data de 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv cu executare la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.

Acesta a fost eliberat condiționat pe 15 iulie 2021, după ce a ispășit peste 2 ani din pedeapsă.

