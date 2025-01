Lila din Vacanța Mare e de nerecunoscut. Actrița Mirela Stoian are 56 de ani și e total schimbată (FOTO în articol)

Lila din Vacanța Mare nu mai seamănă deloc cu tânăra din celebrul serial de comedie care a cucerit România în anii 2000. A luat în greutate, pare afectată și nu-și mai dorește să apară pe sticlă.

Ce i s-a întâmplat de-a lungul anilor

Cu mulți ani în urmă, Lila din Vacanța Mare cucerea publicul și se bucura de un succes neașteptat. Totuși, după finalizarea proiectului, actrița a traversat o perioadă dificilă. Vreme de cinci ani nu a reușit să găsească o altă oportunitate profesională, fiind mereu asociată cu acest rol iconic - spune ea, rol cu care a rămas în memoria colectivă pentru interpretarea de excepție dar care i-a și dăunat: rolul de fetiță prostuță, cu un ușor retard, coruptibilă, credulă, fără ambiții, fără perspective și fără principii de viață.

Mirela Stoian, acum în vârstă de 56 de ani, este o persoană mai puțin vizibilă. Nu-și dorește să apară în podcasturi și nu acordă interviuri presei. A apus de mult vremea când era fetița cu codițe din Sadova, iar trecerea timpului și-a lăsat amprenta asupra aspectului său fizic. A luat mai multe kilograme în plus, ceea ce i-a schimbat complet fizionomia, nu însă și farmecul de odinioară. Are în continuare aceeași privire luminoasă și și-a păstrat zâmbetul șugubăț cu care și-a amprentat mai toate rolurile pe care le-a interpretat.

Cu toate acestea, rămâne o actriță de teatru devotată și refuză să fie etichetată drept „fosta mare vedetă de televiziune”. Chiar și acum păstrează o prezență discretă, dar își menține energia jovială cu care s-a remarcat în trupa Vacanța Mare alături de Mugur Mihăescu șu Radu Pietreanu.

”Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de ‘greutatea’ acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj.Pe vremea când eram ‘Lila’ am avut salarii foarte bune, am trăit decent.

Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri și nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută!”, spunea Mirela Stoian, în urmă cu ceva vreme, la TVR.

După retragerea din televiziune, Mirela Stoian a mai apărut ocazional la TVR 2, în cadrul emisiunii „Ieri, Azi, Mâine”, însă proiectul nu a avut continuitate. Actrița a ales să se dedice teatrului, jucând pe scena Teatrului „Elisabeta” din București în producții precum „Lună de miere cu piper”, „Vassa Jeleznova”, „Încă nu, dar o să fie” și „Las că știm no”.

