Lidia Buble, Mara Bănică, Giani Kiriță, printre vedetele emisiunii ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”

„Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este show-ul de televiziune care supune celebritățile la provocări extreme și le pune față-n față cu cele mai mari fobii ale lor. Izolate, departe de casă, fără acces la telefon sau internet, trăind sub cerul liber într-o junglă plină de animale și insecte, fără hrană și fără confortul domestic, 12 celebrități au acceptat provocarea vieții lor: să lupte pentru titlul de Regele sau Regina Junglei.

Nume cunoscute din toate domeniile își vor împinge la maximum limitele psihice și fizice în cel mai așteptat reality show al toamnei. Actori, cântăreți, creatori de conținut, sportivi și jurnaliști celebri vor simți pe pielea lor teama de înălțime, claustrofobia, frica de spații întunecate, se vor întâlni cu șerpi, șobolani, tarantule, gândaci, viermi, vor gusta din preparate culinare greu de privit și mirosit. Totul pentru a-și demonstra că nimic nu este imposibil.

„Sincer, trebuie să fii nebun să vii aici competitor. Probele sunt foarte dure și pare că dificultatea sporește cu fiecare etapă. Mai mult, concurenții au venit aici pentru a răspunde unor provocări legate de fricile pe care le au… ei bine, până acum ai noștri s-au luptat cu frica de păianjeni, de șobolani, de înălțimi, de șerpi, broaște, crabi și multe alte creaturi. Pe deasupra... nu vă puteți închipui ce scârboșenii au ales să bea și să mănânce! Ce m-a șocat pe mine este că până acum nu a strigat nimeni „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“, cu toate că ne așteptam să se întâmple. Sunt tari oamenii, tari de tot!”, a spus Cabral.

Lidia Buble (cântăreață), Anisia Gafton (comediant), Tania Popa (actriță), RUXI (creator de conținut), Mara Bănică (jurnalist), Bia Khalifa (cântăreață și adult content creator), Giani Kiriță (fotbalist), Paul Diaconescu (actor), Cristi Mitrea (luptător MMA), Alex Bogdan (actor), Răzvan Botezatu (influencer) și Cornel Palade (actor comediant) sunt cei 12 concurenți care vor trăi aventura „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, prezentată de Cabral și Adela Popescu.

„Eu și Cabral, după filmări, povestim mult timp de tot ce se întâmplă în show. E peste ce mi-am/ne-am imaginat. Nu înțeleg care sunt resursele interne ale celebrităților să treacă prin toate aceste probe pe care îmi este foarte greu să le “povestesc”. Lipsa hranei, fobiile, oboseala, dorul de casă, toate adunate nu i-au convins încă pe concurenți să renunțe. Într-un fel sunt mândră de ei. Și abia aștept să vad cine va fi Regele sau Regina Junglei”, a declarat Adela Popescu.

De ce Cabral nu a fost la botezul lui Adrian, copilul Adelei Popescu

Cabral a fost invitat în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV, iar Adela Popescu l-a „luat la rost”, pentru că prezentatorul nu a putut să ajungă la botezul lui Adrian. Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care Cabral a luat startul la o cursă importantă.

„Prietenia noastră durează de când? Acest domn nu a venit la botezul nostru pentru că a avut o treabă. (...) Am zis, băi, ce om! Și când colo el era pe podium!”, a spus Adela Popescu. Pentru cei care nu știu, Cabral este pasionat de motoare și cai putere și chiar are licență de pilot de raliu. La prima etapă a campionatului național de Time Attack pe circuitul de la Adâncata, Cabral a participat la clasa Super Sport, ca pilot al echipei Bad Petunia, iar la final a urcat pe podium. Îndrăgitul prezentator a obținut locul 3.

Mașina cu care concurează Cabral are 300 de cai putere. Întrebat dacă soția sa are emoții când pleacă la curse, Cabral a glumit: „Nu e stresată soția, că am asigurare de viață.”

Și Cabral și Andreea Ibacka și-au botezat recent băiețelul, pe micuțul Tiago. Adela Popescu, care s-a numărat printre invitați, a vorbit despre incidentul de la petrecerea lui Tiago. „A fost foarte frumos la botez, fără glumă. Când am ajuns noi la botez, în fața casei domnului aici prezent, erau trei mașini de pompieri și o salvare. Și ieșea fumul ca nebunul. Mă gândeam ce se întâmplă?”, a povestit Adela Popescu.

„Vecinii au vrut să facă un grătar și s-a întâmplat acolo ceva și a luat foc o butelie. A fost cu explozie. Norocul a fost că vecinul a fost pe fază, și-a dat seama că va escalada rapid și a scos lumea din casă. Eu am sunat la 112 de vreo cinci sau șase ori. (…) Pompierii au venit în vreo cinci minute”, a povestit Cabral în cadrul emisiunii.

